30 năm bền bỉ và tự hào của Hội Khuyến học Việt Nam

Tham dự buổi gặp mặt có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng nhiều tổ chức, cá nhân đã đóng góp, cống hiến cho hoạt động khuyến học, thúc đẩy mạnh mẽ sự phong trào xây dựng xã hội học tập thời gian qua.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Hành trình 30 năm vẻ vang của Hội Khuyến học Việt Nam

Phát biểu tại buổi gặp mặt, GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhìn lại chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của Hội, nhấn mạnh những dấu ấn nổi bật trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập vào ngày 29/2/1996 và vinh dự được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và GS Nguyễn Lân đặt nền móng cho sự ra đời. Hội được đặt trên nền tảng của những tư tưởng và định hướng quan trọng về xây dựng một nền giáo dục cho mọi người, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

GS.TS Nguyễn Thị Doan - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sau 30 năm phát triển, Hội đã trải qua 6 kỳ Đại hội, từng bước mở rộng tổ chức và đưa phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Đến hết nhiệm kỳ VI, Hội có khoảng 28 triệu hội viên, mạng lưới tổ chức được mở rộng phủ kín 100% xã phường, hoạt động khuyến học ngày càng hiện diện trong các nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Một trong những bước phát triển đáng chú ý trong công tác thông tin, tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài là Hội đã xây dựng Cổng thông tin điện tử, triển khai các chương trình truyền thông như "Khuyến học - Hành trình tri thức", đồng thời thành lập Tạp chí Công dân và Khuyến học, góp phần lan tỏa các giá trị học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Về hoạt động hỗ trợ học tập, bên cạnh việc trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh, sinh viên có thành tích cao, Hội ngày càng chú trọng hỗ trợ việc học tập của người lớn ở tất cả các lĩnh vực thông qua học bổng "Học không bao giờ cùng", khuyến khích mọi người học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Hội cũng tiếp tục xây dựng, phát triển các quỹ khuyến học, đổi mới phương thức hoạt động và tăng cường phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để tiếp tục phát triển tổ chức hội và hội viên, hoạt động của Hội đi vào chiều sâu.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, mỗi cá nhân cần phát huy tinh thần tự học ở mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau, chủ động tiếp cận và chia sẻ nguồn tri thức. Từ mỗi gia đình, cần hình thành thói quen tự học, xây dựng những "thư viện nhỏ" và tạo môi trường để các thành viên học tập suốt đời.

Nhìn lại hành trình 30 năm, GS.TS Nguyễn Thị Doan bày tỏ lòng biết ơn tới các thế hệ cán bộ, hội viên đã cống hiến cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài; đồng thời cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện để Hội Khuyến học Việt Nam trưởng thành và phát triển như ngày hôm nay.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cũng ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, gia đình, dòng họ, cộng đồng và đông đảo công dân Việt Nam đã chung sức, vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng sự nghiệp khuyến học, khuyến tài.

"30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Khuyến học Việt Nam đã góp phần vào sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ. Những kết quả đạt được hôm nay là sự kết tinh công sức của nhiều thế hệ làm công tác khuyến học. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ Hội vẫn nỗ lực để sự nghiệp khuyến học, khuyến tài không ngừng phát triển trong cả nước", GS.TS Nguyễn Thị Doan khẳng định.

Tiếp tục giữ vững vai trò của Hội

Báo cáo về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách về giáo dục và đào tạo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo ra một môi trường, điều kiện, cơ hội thuận lợi cho người dân học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khái quát mục tiêu hoạt động khuyến học, khuyến tài trong thời gian tới.

Hội Khuyến học các cấp thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt kết quả thiết thực; đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức hội và hội viên theo hướng tiếp tục tăng về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội góp phần thúc đẩy công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập thông qua triển khai thực hiện Quyết định 1373/QĐ-TTg, Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng xã hội học tập", "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị" và "Xây dựng mô hình công dân học tập" giai đoạn 2021-2030" đạt kết quả tốt.

Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng bằng khen, Kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân đã đồng hành cùng Hội Khuyến học Việt Nam trong nhiều hoạt động thời gian qua. Ảnh: Công dân & Khuyến học.

Cũng tại buổi Gặp mặt, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tri ân những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học bằng nhiều hình thức hợp tác nhằm lan toả sứ mệnh và phát triển nhiều hình thức hoạt động lên mức cao hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới.