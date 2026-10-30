30 năm bền bỉ mở lối tương lai

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Lạc:

Từ những lớp học còn nhiều thiếu thốn

Thành lập năm 1996, Trung tâm GDTX Yên Lạc trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phú. Năm 1997, tỉnh Vĩnh Phú được tách thành Phú Thọ và Vĩnh Phúc, trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Khởi đầu trong điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, chỉ có 3 phòng học và 1 phòng hội đồng; sân, nhà vệ sinh phải sử dụng chung với các cơ quan của huyện. Đối tượng học tập chủ yếu là người lớn theo học bổ túc văn hóa, bên cạnh một số học sinh trong độ tuổi phổ thông. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, điều kiện dạy và học nhiều mặt khó khăn.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Yên Lạc quan tâm tổ chức các hoạt động trải nghiệm, góp phần giúp học sinh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và kỹ năng thực hành.

Tháng 11/2002, trung tâm chuyển về cơ sở hiện nay, mở ra giai đoạn phát triển mới. Trước yêu cầu thực tiễn và nhu cầu đa dạng của người học, đơn vị từng bước đổi mới mô hình hoạt động, mở rộng các loại hình đào tạo. Từ năm 2004, trung tâm tổ chức các lớp sơ cấp nghề; từ năm 2006, tăng cường phối hợp với các trường cao đẳng, trung cấp để đào tạo nghề cho học sinh. Việc gắn học văn hóa với hướng nghiệp, đào tạo nghề mở thêm lựa chọn, giúp người học chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cho chặng đường sau tốt nghiệp. Năm 2014, trung tâm được đổi tên thành Trung tâm GDTX và Dạy nghề Yên Lạc; năm 2017 được đổi tên thành Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc, trực thuộc UBND huyện Yên Lạc. Năm 2026, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trung tâm được chuyển về Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ quản lý.

Qua nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức và cơ quan quản lý, nhiệm vụ xuyên suốt của trung tâm vẫn là tạo cơ hội học tập, đào tạo nghề, hướng nghiệp và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Từ những ngày đầu còn nhiều thiếu thốn, đến nay trung tâm đã phát triển lên 40 lớp với 1.736 học sinh. Quy mô đó là kết quả của quá trình bền bỉ xây dựng, củng cố niềm tin của người học và phụ huynh, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới. Cơ sở vật chất từng bước được đầu tư; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ.

Khẳng định chất lượng bằng kết quả thực chất

Lấy chất lượng giáo dục làm thước đo, trung tâm chú trọng đổi mới quản lý, phương pháp giảng dạy, công tác ôn tập và phân loại học sinh theo năng lực. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được duy trì, tạo động lực để giáo viên nâng cao chuyên môn, học sinh chủ động vươn lên. Hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo cũng được quan tâm, từng bước đưa sáng kiến vào thực tiễn quản lý và giảng dạy. Từ năm 2013 đến nay, trung tâm có 89 sáng kiến, đề tài/giải pháp đổi mới, trong đó 81 sáng kiến cấp cơ sở và 8 sáng kiến cấp tỉnh, góp phần tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh.

Từ năm học 2013-2014 đến năm học 2025-2026, học sinh trung tâm đạt 141 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, gồm 5 giải Nhất, 11 giải Nhì, 45 giải Ba và 80 giải Khuyến khích. Với các cuộc thi khoa học, kỹ thuật, từ năm 2018 đến nay, trung tâm có 8 sản phẩm vào vòng trưng bày cấp tỉnh, giành 1 giải Ba và 3 giải Tư; có nhiều năm là đơn vị GDNN-GDTX duy nhất có học sinh tham gia và đạt giải. Kết quả này cho thấy nỗ lực khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức, phát triển tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề từ thực tiễn. Đội ngũ giáo viên cũng đạt kết quả tích cực tại các hội thi chuyên môn; 9/10 giáo viên tham gia kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt giải, gồm 6 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT được duy trì ở mức cao, nhiều năm đạt từ 99-100%. Riêng năm học 2025-2026, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%, điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT đứng đầu khối GDNN-GDTX của tỉnh. Nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 12A1, trở thành thủ khoa Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. Với kết quả nổi bật đó, trung tâm được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua năm học 2025-2026.

Cùng với giáo dục văn hóa, công tác đào tạo nghề, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm được chú trọng thông qua liên kết với các cơ sở GDNN, trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp. Danh mục đào tạo từng bước được mở rộng, gồm các ngành nghề thiết thực như điện công nghiệp, tự động hóa, quản trị mạng máy tính, thiết kế đồ họa, chăm sóc sắc đẹp cùng một số ngành nghề, ngoại ngữ khác. Giai đoạn từ năm học 2013-2014 đến 2025-2026, quy mô tuyển sinh, đào tạo trung cấp nghề đạt 4.842 học sinh; tỷ lệ tốt nghiệp trung cấp nghề đạt 100%, học sinh được tư vấn, giới thiệu việc làm. Đây là hướng đi thiết thực, góp phần gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, tạo điều kiện để người học tiếp tục học lên hoặc tham gia thị trường lao động. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, trung tâm còn chú trọng các hoạt động phục vụ cộng đồng. Trong giai đoạn 2020-2025, đơn vị tổ chức 12 lớp đào tạo, cập nhật kiến thức với hơn 6.900 lượt người tham gia, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho người dân.

Vững nền tảng, mở hướng phát triển mới

Nhìn lại hành trình 30 năm của Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc, điều đáng quý không chỉ là những thành tích đạt được, mà còn là cơ hội học tập, học nghề và trưởng thành đã mở ra cho nhiều thế hệ người học. Mô hình, phương thức đào tạo có thể thay đổi theo từng giai đoạn, nhưng mục tiêu xuyên suốt của trung tâm vẫn là đồng hành với người học, giúp các em tiếp tục học tập, lựa chọn nghề nghiệp và chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Bước vào giai đoạn mới, nhà trường đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới để thích ứng với sự phát triển của giáo dục và thị trường lao động. Theo định hướng của tỉnh, trung tâm hướng tới chuyển sang mô hình trường trung học nghề. Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình tổ chức, mà còn là cơ hội để kết nối chặt chẽ hơn giữa giáo dục văn hóa, GDNN, hướng nghiệp và thực hành; tăng cường hợp tác với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực có kỹ năng nghề.

Để làm được điều đó, trung tâm định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới quản trị, đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ và xây dựng chương trình phù hợp với năng lực, điều kiện của người học. Mỗi học sinh cần được định hướng để nhận diện thế mạnh, lựa chọn con đường học tập và nghề nghiệp phù hợp, có khả năng thích ứng với những thay đổi của cuộc sống. Với người học sau THCS, mô hình trường trung học nghề có thể mở thêm lựa chọn: Tiếp tục học văn hóa trong môi trường gắn với nghề nghiệp, được trải nghiệm thực tế và từng bước xác định hướng đi sau khi rời trường.

Với những thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lạc đã được tặng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, trung tâm được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen. Bên cạnh đó, trung tâm đang được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của tập thể qua các thời kỳ.

Ba mươi năm nhìn lại là dịp trân trọng đóng góp của các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh, đồng thời tạo động lực để trung tâm bước vào chặng đường mới. Từ những lớp học còn đơn sơ năm nào đến một cơ sở giáo dục ngày càng phát triển, trung tâm tiếp tục kiên định mục tiêu lấy người học làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng, mở thêm cơ hội học tập, học nghề và lập nghiệp cho thế hệ trẻ.