Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức và đồng hành trên hành trình trưởng thành. Bên cạnh những lời chúc bằng tiếng Việt, nhiều học sinh lựa chọn gửi lời tri ân bằng tiếng Anh để tạo sự mới mẻ, đặc biệt với giáo viên ngoại ngữ.

Một lời chúc bằng tiếng Anh không nhất thiết phải dài hoặc sử dụng từ ngữ phức tạp. Những câu chúc ngắn gọn, đúng ngữ pháp, thể hiện tình cảm chân thành vẫn có thể mang đến niềm vui cho thầy cô.

Dưới đây là 30 lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh, kèm bản dịch tiếng Việt, phù hợp để viết thiệp, gửi tin nhắn hoặc sử dụng trong các hoạt động tri ân tại trường học.

30 lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, ý nghĩa dành tặng thầy cô. Ảnh tạo bởi AI

Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh ngắn gọn, dễ nhớ

Những câu chúc đơn giản phù hợp với học sinh tiểu học, trung học cơ sở hoặc những người muốn gửi lời chúc ngắn gọn nhưng vẫn thể hiện sự kính trọng.

1. Happy Vietnamese Teachers' Day!

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

2. Wishing you a wonderful Teachers' Day!

Chúc thầy cô có một Ngày Nhà giáo thật tuyệt vời!

3. Thank you for being such a wonderful teacher!

Cảm ơn thầy cô vì đã luôn là một người giáo viên tuyệt vời!

4. Wishing you good health, happiness and success!

Kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

5. Thank you for your kindness and patience!

Cảm ơn thầy cô vì sự tận tình và kiên nhẫn!

6. You are an amazing teacher. Happy Teachers' Day!

Thầy cô là một người giáo viên tuyệt vời. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

7. May your day be filled with joy and love!

Chúc thầy cô có một ngày tràn ngập niềm vui và tình yêu thương!

8. Thank you for everything you have taught us!

Cảm ơn thầy cô vì tất cả những điều đã dạy chúng em!

9. We are so lucky to have you as our teacher!

Chúng em thật may mắn khi được thầy cô giảng dạy!

10. Wishing you a happy and meaningful Teachers' Day!

Kính chúc thầy cô có một Ngày Nhà giáo vui vẻ và ý nghĩa!

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay và cảm động

Đối với những học sinh muốn thể hiện tình cảm sâu sắc hơn, có thể lựa chọn những câu chúc nhấn mạnh sự tận tâm, những bài học và ảnh hưởng tích cực của thầy cô đối với cuộc sống.

11. Thank you for inspiring us to learn, grow and become better every day.

Cảm ơn thầy cô đã truyền cảm hứng để chúng em học hỏi, trưởng thành và trở nên tốt hơn mỗi ngày.

12. Your lessons have helped shape who we are today. Thank you for everything!

Những bài học của thầy cô đã góp phần tạo nên con người chúng em hôm nay. Cảm ơn thầy cô vì tất cả!

13. A great teacher does more than teach lessons. You teach us how to believe in ourselves.

Một người giáo viên tuyệt vời không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy chúng em biết tin tưởng vào chính mình.

14. Thank you for always believing in us, even when we doubted ourselves.

Cảm ơn thầy cô đã luôn tin tưởng chúng em, ngay cả khi chúng em nghi ngờ khả năng của bản thân.

15. Your dedication and kindness will always have a special place in our hearts.

Sự tận tâm và lòng nhân ái của thầy cô sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim chúng em.

16. You have made learning an exciting and meaningful journey. Happy Teachers' Day!

Thầy cô đã biến việc học thành một hành trình thú vị và ý nghĩa. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

17. Thank you for helping us discover our strengths and follow our dreams.

Cảm ơn thầy cô đã giúp chúng em khám phá điểm mạnh và theo đuổi ước mơ.

18. We may forget some lessons, but we will never forget your kindness.

Chúng em có thể quên một số bài học, nhưng sẽ không bao giờ quên sự tận tình của thầy cô.

19. Your encouragement has given us the confidence to face new challenges.

Sự động viên của thầy cô đã tiếp thêm cho chúng em sự tự tin để đối mặt với những thử thách mới.

20. No words can fully express how grateful we are for your guidance and support.

Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng em đối với sự hướng dẫn và giúp đỡ của thầy cô.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh dành cho cô giáo, thầy giáo chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm không chỉ giảng dạy mà còn đồng hành cùng học sinh trong học tập và các hoạt động tập thể. Vì vậy, lời chúc có thể nhấn mạnh sự quan tâm, trách nhiệm và những kỷ niệm chung của cả lớp.

21. Thank you for always guiding and supporting our class. We are truly grateful!

Cảm ơn thầy cô đã luôn hướng dẫn và đồng hành cùng tập thể lớp. Chúng em thực sự biết ơn!

22. You make our classroom a place full of kindness, learning and happiness.

Thầy cô đã biến lớp học của chúng em thành nơi tràn đầy sự yêu thương, kiến thức và niềm vui.

23. Thank you for your patience, understanding and endless encouragement.

Cảm ơn thầy cô vì sự kiên nhẫn, thấu hiểu và những lời động viên không ngừng.

24. Our class is lucky to have a caring and dedicated teacher like you.

Tập thể lớp thật may mắn khi có một người giáo viên tận tâm và chu đáo như thầy cô.

25. On this special day, our whole class wishes you good health, happiness and many beautiful memories.

Nhân ngày đặc biệt này, tập thể lớp kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh dành cho thầy cô cũ

Với những người đã rời ghế nhà trường, một lời chúc bằng tiếng Anh có thể giúp gửi gắm sự biết ơn đối với những người từng dìu dắt mình.

26. Although many years have passed, I still remember your valuable lessons. Happy Teachers' Day!

Dù nhiều năm đã trôi qua, em vẫn luôn ghi nhớ những bài học quý giá của thầy cô. Chúc mừng Ngày Nhà giáo!

27. Thank you for being an important part of my journey. I will always be grateful.

Cảm ơn thầy cô đã là một phần quan trọng trong hành trình trưởng thành của em. Em sẽ luôn biết ơn thầy cô.

28. Your lessons continue to inspire me, even after all these years.

Những bài học của thầy cô vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho em, dù đã nhiều năm trôi qua.

29. I will always cherish the memories and lessons from my school days. Thank you, teacher!

Em sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm và bài học trong những năm tháng đi học. Cảm ơn thầy cô!

30. Wishing you happiness, good health and a lifetime of wonderful moments. Happy Vietnamese Teachers' Day!

Kính chúc thầy cô luôn hạnh phúc, mạnh khỏe và có thật nhiều khoảnh khắc tốt đẹp trong cuộc sống. Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam!

Cách viết lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh đúng và tự nhiên

Khi viết lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh, học sinh cần lưu ý cách sử dụng từ ngữ phù hợp với người nhận. Nếu lời chúc dành riêng cho một giáo viên, có thể sử dụng đại từ "you" để thể hiện sự gần gũi, trực tiếp.

Với những lời chúc mang tính trang trọng, nên ưu tiên các cấu trúc đơn giản như "Wishing you..." (Kính chúc thầy cô...), "Thank you for..." (Cảm ơn thầy cô vì...) hoặc "May your..." (Chúc cho...).

Đối với Ngày Nhà giáo Việt Nam, cách viết "Happy Vietnamese Teachers' Day!" giúp xác định rõ ngày kỷ niệm 20/11 tại Việt Nam. Cụm từ "Happy Teachers' Day!" cũng là lời chúc ngắn gọn, thông dụng.

Khi viết thiệp, có thể kết hợp lời chúc với cách xưng hô phù hợp như "Dear Mr. ..." hoặc "Dear Ms. ...", sử dụng họ hoặc tên gọi theo cách giáo viên mong muốn. Cuối thiệp, học sinh có thể ký tên để tạo sự gần gũi và dấu ấn cá nhân.

Ngoài việc bảo đảm đúng ngữ pháp, nên ưu tiên những câu chúc phù hợp với trình độ ngoại ngữ. Đối với học sinh nhỏ tuổi, một hoặc hai câu đơn giản là đủ để thể hiện tình cảm. Những học sinh lớn hơn có thể viết thêm kỷ niệm, lời cảm ơn hoặc chia sẻ về bài học đáng nhớ.

Gửi lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh thế nào cho ý nghĩa?

Một lời chúc bằng tiếng Anh có thể được sử dụng theo nhiều hình thức khác nhau, từ viết trên thiệp, gửi tin nhắn đến trình bày trong video tri ân hoặc các hoạt động ngoại khóa của lớp.

Đối với học sinh, việc tự lựa chọn và viết lời chúc còn là cơ hội thực hành ngoại ngữ trong tình huống giao tiếp thực tế. Thay vì sao chép nguyên văn những câu chúc có sẵn, các em có thể điều chỉnh nội dung để phù hợp với tình cảm và trải nghiệm của bản thân.

Chẳng hạn, học sinh có thể nhắc đến một bài học đáng nhớ, lời động viên của giáo viên hoặc một kỷ niệm đẹp tại lớp. Những chi tiết riêng sẽ giúp lời chúc trở nên tự nhiên và chân thành hơn.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không chỉ là dịp tri ân những người làm nghề giáo mà còn là cơ hội để học sinh thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn bằng nhiều hình thức sáng tạo. Dù được viết bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, giá trị của lời chúc vẫn nằm ở tình cảm chân thành dành cho thầy cô.