30 thí sinh được lựa chọn vào vòng bán kết cuộc thi Miss & Mister DHV 2026

Vòng sơ khảo có gần 200 thí sinh tham gia tranh tài, đến từ 8 khoa, viện của trường. Sau 30 ngày mở cổng đăng ký, kể từ ngày 19.10, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 200 hồ sơ dự thi.

Tại vòng sơ khảo kéo dài hơn 3 giờ, các thí sinh lần lượt trải qua phần trình diễn catwalk, giới thiệu bản thân và thông điệp cá nhân, đồng thời trả lời câu hỏi trực tiếp từ ban giám khảo.

Cuộc thi năm nay mang chủ đề “Khởi đầu và Tỏa sáng”, hướng đến tôn vinh những gương mặt sinh viên có thành tích học tập, bản lĩnh trước công chúng và tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

Các thí sinh được đánh giá theo thang điểm 100, trong đó nhóm tiêu chí “Ứng xử, trí tuệ và giao tiếp” chiếm 35 điểm; “Năng khiếu và tiềm năng phát triển” chiếm 25 điểm. Hai nhóm tiêu chí “Hình thể và thần thái”, “Gương mặt và khả năng trình diễn” mỗi nhóm có 20 điểm.

Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo

Phát biểu tại vòng sơ khảo, TS Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, khuyến khích thí sinh thể hiện bản thân qua những trải nghiệm cụ thể, từ lý do chọn ngành học đến những việc làm thể hiện quan điểm và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo TS Mỹ Dung, sinh viên đại diện hình ảnh nhà trường cần có “tư duy nhạy bén, khả năng truyền cảm hứng và trái tim thấu cảm”. Bên cạnh bản lĩnh trình bày chính kiến, người trẻ cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng những ý kiến khác biệt.

Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo gồm 6 thành viên hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang và truyền thông, gồm: ThS. KTS Lê Hoàng Phương (Miss Grand Vietnam 2023, Á hậu 4 Miss Grand International 2023), Nam vương Phạm Tuấn Ngọc (Mr World Vietnam 2024, Á vương 1 Mr World 2024).

Cùng với đó, giám khảo còn có Á hậu Lê Phan Hạnh Nguyên (Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024), nhà thiết kế áo dài Đặng Trọng Minh Châu, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn và MC/BTV Phan Trung Hậu (Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM).

Từ ngày 23.11.2026, Top 30 bước vào giai đoạn 47 ngày huấn luyện và hoàn thiện trước thềm Đêm Chung kết. Chuỗi “Lớp học tỏa sáng” diễn ra đến 23.12.2026 với hai chuyên đề trọng tâm là “Giải phóng hình thể và catwalk” và “Tiếng nói sân khấu và nghệ thuật ứng xử”. Vòng Bán kết dự kiến tổ chức vào 26.12.2026.

Thí sinh tham gia vòng sơ khảo

Bên cạnh các phần thi, thí sinh sẽ tham gia chuyên đề “Áo dài di sản” để tìm hiểu giá trị văn hóa của trang phục truyền thống và dự án cộng đồng “DHV Green & Share”. Hoạt động bình chọn trực tuyến cũng được tổ chức trong giai đoạn này. Đêm chung kết dự kiến diễn ra lúc 18h, ngày 9.1.2027.

Miss & Mister DHV 2026 là cuộc thi nét đẹp sinh viên do Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tổ chức, Trung tâm Truyền thông và Phát triển Tuyển sinh là đơn vị chủ trì. Cuộc thi hướng tới tôn vinh những gương mặt sinh viên đẹp từ thành tích học tập, tự tin trên sân khấu và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.