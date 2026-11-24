Top 30 gương mặt được tuyển chọn tham gia chương trình HANIFF Rising Stars Campus 2026. Ảnh: BTC.

Chương trình Ươm mầm tài năng điện ảnh HANIFF Rising Stars Campus 2026 - Ngôi sao điện ảnh tương lai vừa công bố danh sách 30 gương mặt được tuyển chọn. Đây là hoạt động chuyên môn nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, hướng đến phát hiện, đào tạo và kết nối những nhân tố mới với ngành công nghiệp điện ảnh.

Trong danh sách năm nay, Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025, và Phạm Lan Anh (Yuki Phạm), Hoa hậu Du lịch Châu Á 2019, là hai gương mặt nhận được sự chú ý. Cả hai mang đến những trải nghiệm từ các cuộc thi nhan sắc, hoạt động trình diễn và mong muốn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh.

Bên cạnh đó, các diễn viên Lê Bống, Võ Hoài Anh và Châu Dương tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển khả năng diễn xuất thông qua những lớp đào tạo chuyên sâu và hoạt động thực hành với đoàn phim. Ở danh sách các ứng viên nam, Nam Việt, Quang Trọng và Quốc Toàn cũng là những gương mặt đáng chú ý.

Top 30 còn quy tụ người mẫu, ca sĩ, MC, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và những gương mặt mới đang mong muốn theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Tại buổi Open Casting, Hội đồng tuyển chọn gồm đạo diễn Mai Thu Huyền, đạo diễn Hàn Quốc Ra Hee Chan, diễn viên Minh Tiệp, diễn viên Lệ Quyên và đại diện nhà sản xuất Cineplus đã đánh giá các ứng viên dựa trên khả năng biểu đạt, cá tính riêng, tinh thần học hỏi cũng như khả năng tiếp thu góp ý và điều chỉnh phần thể hiện.

ThS, nghệ sĩ Mai Thu Huyền, Trưởng Ban Tổ chức HANIFF Rising Stars Campus 2026, cho biết: “Dưới sự chỉ đạo của Cục Điện ảnh, MTH Corporation trực tiếp tổ chức và thực hiện chương trình, từ khâu tuyển chọn, đào tạo đến kết nối với chuyên gia và các đoàn phim. Chúng tôi muốn 30 bạn được thực hành trước máy quay, hiểu cách đạo diễn làm việc với diễn viên và thử sức với yêu cầu cụ thể của từng nhân vật. Tôi mong sau chương trình, mỗi bạn hiểu rõ hơn thế mạnh của mình, biết mình cần rèn luyện thêm điều gì và có một bộ hồ sơ diễn viên để chủ động tìm kiếm cơ hội. Sau Liên hoan phim, MTH Talent Hub sẽ tiếp tục kết nối các bạn với những cơ hội đào tạo và thử vai phù hợp”.

Theo kế hoạch, từ ngày 28/11 đến 2/12, tại Hà Nội, Top 30 sẽ tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu cùng chuyên gia điện ảnh đến từ Hàn Quốc và Ấn Độ. Đây là dịp để các ứng viên tiếp cận phương pháp làm việc quốc tế, nâng cao kỹ năng diễn xuất, đồng thời gặp gỡ đạo diễn, nhà sản xuất và đại diện các đoàn phim.

Đáng chú ý, các ứng viên có cơ hội tiếp cận bốn dự án điện ảnh được giới thiệu tại buổi Open Casting, gồm ba phim do Nhà nước đặt hàng và một dự án hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc: “Tuyên ngôn độc lập”, “Con đường tôi đã chọn”, “Thiên Mạc Hùng Ca” và dự án điện ảnh hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc. Hoạt động thử vai được tổ chức theo yêu cầu cụ thể của từng nhân vật, tạo điều kiện để các tài năng thể hiện năng lực và tìm kiếm cơ hội tham gia những dự án phim thực tế.

Bên cạnh đào tạo và thử vai, chương trình còn hướng đến xây dựng hồ sơ diễn viên chuyên nghiệp cho từng ứng viên. Đặc biệt, công nghệ số hóa diễn viên bằng AI Avatar cũng được giới thiệu như một hướng tiếp cận mới trong hoạt động phát triển và kết nối nhân lực điện ảnh. Việc ứng dụng công nghệ này được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận và tôn trọng quyền hình ảnh của người tham gia.