Năm 2026, lần đầu tiên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc (Northern Innovation Entrepreneurship – NIE 2026) dành cho học sinh THPT, với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”.

Tại vòng sơ khảo, có 80 đội thi với 241 học sinh đến từ các trường THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố trên cả nước đăng ký tham dự. Trên cơ sở kết quả đánh giá, Ban Tổ chức chính thức công bố 30 đội thi bước vào vòng bán kết, với 101 học sinh đến từ 19 trường THPT thuộc 7 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nghệ An và Lào Cai. Các ý tưởng dự thi có nội dung thuộc 3 nhóm chủ đề: Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng; Sống xanh và môi trường bền vững; Kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo.

Top 30 ý tưởng khởi nghiệp sẽ nhận được cố vấn chuyên môn từ Ban tổ chức.

Trong số 30 dự án được lựa chọn vào vòng bán kết, nhóm chủ đề Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng có 15 dự án; Sống xanh và môi trường bền vững có 8 dự án; Kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo có 7 dự án.

Ở nhóm chủ đề Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng, các dự án tập trung ứng dụng nền tảng số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến giáo dục, năng lượng, kết nối cộng đồng và gìn giữ giá trị bản địa.

Học sinh Trường Dewey Tây Hồ Tây (Hà Nội) tìm hiểu về Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo miền Bắc – NIE 2026 do HSB tổ chức.

Ở nhóm chủ đề Sống xanh và môi trường bền vững, các ý tưởng hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể như tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tạo đất, phát triển vật liệu thân thiện với môi trường và kéo dài vòng đời của sản phẩm công nghệ.

Ở nhóm chủ đề Kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo, các dự án khai thác giá trị văn hóa, di sản và du lịch bằng những cách tiếp cận phù hợp với học sinh, đồng thời kết hợp công nghệ và mô hình kinh doanh để đưa các giá trị địa phương đến gần hơn với cộng đồng.

Vòng bán kết Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc – NIE 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 27/12/2026.

Đánh giá về các dự án và các đội thi tham gia cuộc thi, GS.TS. Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao sự hưởng ứng của học sinh THPT trên cả nước đối với Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo miền Bắc – NIE 2026, thể hiện qua số lượng đông đảo các đội thi tham gia và sự đa dạng của các ý tưởng được gửi đến cuộc thi.

Đáng chú ý, nhiều dự án đã cho thấy khả năng quan sát, nhận diện những vấn đề cụ thể trong đời sống, bước đầu vận dụng kiến thức công nghệ, tư duy quản trị và tinh thần sáng tạo để đề xuất giải pháp hướng tới cộng đồng. Điều quan trọng hơn cả là các em đã chủ động chuyển từ suy nghĩ, ý tưởng sang hành động, dám thử nghiệm, dám trình bày và bảo vệ những đề xuất của mình.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định 336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035", HSB xác định việc nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp cần được bắt đầu từ sớm.

Chúng tôi kỳ vọng Cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo miền Bắc – NIE 2026 sẽ không chỉ là một cuộc thi, mà còn là môi trường khơi dậy khát vọng sáng tạo, tinh thần dấn thân và năng lực kiến tạo tương lai của thế hệ trẻ”.