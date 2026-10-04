30 đội tranh tài nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Hội thi thu hút 30 đội tuyển đại diện cho 30 xã, phường trọng điểm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Thành viên các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” phối hợp nhịp nhàng, thuần thục trong thao tác dập tắt đám cháy và di chuyển tài sản.

Hội thi diễn ra trong ngày 3-4/10, gồm hai nội dung lý thuyết và thực hành. Ngày 3/10, các đội thi kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Hội trường Công an tỉnh Khánh Hòa. Phần thi thực hành sáng 4/10 tập trung xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các đội phải phối hợp nhanh, chính xác trong từng thao tác, từ tiếp cận hiện trường, sử dụng phương tiện chữa cháy đến tổ chức cứu người, cứu tài sản. Đây là những kỹ năng có thể trực tiếp áp dụng khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, nhất là trong khoảng thời gian đầu khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp chưa có mặt.

Hội thi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001 - 4/10/2026). Qua đó, Khánh Hòa tiếp tục củng cố mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho người dân; phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, đưa công tác phòng cháy trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và cộng đồng dân cư.

Các đội tuyển tham gia phần thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy và cứu người tại Quảng trường 2/4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng thông tin, tình hình cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản. Theo thống kê, trong 9 tháng của năm 2026 (từ ngày 15/12/2025 đến 15/9/2026), ở tỉnh xảy ra 39 vụ cháy, làm 2 người chết, thiệt hại tài sản khoảng 31,33 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ cháy tăng 19 vụ, thiệt hại tài sản tăng khoảng 25,71 tỷ đồng. Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”, một nhiệm vụ quan trọng là xây dựng và phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó, mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” cần tiếp tục được xây dựng, củng cố và nhân rộng, tạo sự phối hợp, hỗ trợ giữa các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hình thành mạng lưới an toàn ngay tại khu dân cư. Ông đề nghị các đội tuyển coi Hội thi là cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành, để mỗi thành viên khi trở về địa phương trở thành một hạt nhân tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Thực tế những năm qua, Khánh Hòa chú trọng xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Mới đây, UBND tỉnh quy định toàn tỉnh có 880 đội dân phòng tại 880 thôn, tổ dân phố với 15.150 thành viên, qua đó tăng khả năng phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ địa bàn dân cư.

Thông qua Hội thi, các địa phương đánh giá khả năng hoạt động thực tế của các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, nâng cao kỹ năng phối hợp giữa người dân với lực lượng chuyên trách. Đây cũng là dịp tiếp tục lan tỏa phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, hướng tới mục tiêu phòng ngừa từ sớm, xử lý từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra cháy, nổ.