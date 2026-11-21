Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên phát biểu khai mạc. Ảnh: Nga Sơn

Dự và phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết: Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trên toàn thành phố. Cuộc thi đã thu hút 90 đội thi đến từ các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố tham gia.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên tặng hoa các thành viên Ban giám khảo. Ảnh: Nga Sơn

Trải qua vòng loại trực tuyến, Ban tổ chức đã lựa chọn được 30 đội thi xuất sắc, trong đó có 15 đội ở bảng A - khối tiểu học và 15 đội bảng B - khối THCS vào vòng chung kết. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các trường học, quý thầy cô giáo, phụ huynh và đặc biệt là niềm đam mê khoa học, công nghệ của các em thiếu nhi thành phố.

Bí thư Thành đoàn hy vọng từ những sân chơi này, các em thiếu nhi sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá, tinh thần tự học, ý chí vượt khó và khát vọng sáng tạo; từng bước hình thành những năng lực cần thiết để trở thành công dân số trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển của quê hương Đồng Nai văn minh, hiện đại.

Đại diện các đội thi bảng A tham gia cuộc thi. Ảnh: Nga Sơn

Đồng thời, Thành đoàn cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các thầy cô giáo, phụ huynh, cơ quan, đơn vị, tổ chức để duy trì và phát triển thêm nhiều sân chơi về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, giúp các em có cơ hội rèn luyện, trưởng thành, phát huy năng lực qua từng cấp học và từng giai đoạn phát triển. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh, sáng tạo, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của thành phố Đồng Nai trong tương lai.

Với chủ đề Công nghệ vì cuộc sống an toàn, xanh và thân thiện với trẻ em, các đội tham gia vòng chung kết vận dụng kiến thức lập trình để giải quyết những vấn đề gần gũi như: bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc…

Đại diện các đội thi bảng B tham gia cuộc thi. Ảnh: Nga Sơn

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất bảng A cho đội thi gồm các thí sinh: Trịnh Ngọc Châu Anh, Vũ Lê Anh Thư, Nguyễn Tường Phát đến từ Trường thực hành sư phạm (phường Tam Hiệp); giải nhất bảng B cho đội thi gồm các thí sinh: Cao Gia Bảo, Lê Dương Bảo Uyên, Vũ Huy Hoàng đến từ Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên). Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 3 giải nhì, 5 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các đội thi đạt thành tích cao tại bảng A; trao 3 giải nhì và 5 giải ba cho các đội thi đạt thành tích cao tại bảng B.