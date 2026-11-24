Các đội ghe Ngo tập trung tại khán đài để làm lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo tỉnh năm 2026.

Mỗi năm vào dịp rằm tháng 10 âm lịch, xã Gò Quao lại đón đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer. Ngay từ sáng sớm 24/11, hai bên bờ sông Cái Lớn đã đông kín người xem.

Giải đua năm nay quy tụ 30 đội ghe Ngo, gồm 28 đội trong tỉnh và 2 đội ngoài tỉnh, với tổng số 2.850 vận động viên tham gia tranh tài, trong đó có 515 vận động viên nữ. Sau lễ khai mạc sáng 24/11, các lượt đua đầu tiên ở cự ly 800m nam chính thức khởi tranh trong sự cổ vũ của đại biểu và hàng ngàn khán giả.

Các đội ghe Ngo thi đấu cự ly 800m nam.

Các đội ghe Ngo thi đấu cự ly 800m nam - nữ phối hợp.

Trên đường đua, các đội ghe phối hợp nhịp nhàng, liên tục bám đuổi và so kè quyết liệt từng nhịp bơi. Những chiếc ghe Ngo rẽ sóng lao nhanh về đích, tạo nên không khí tranh tài hấp dẫn.

Anh Thạch Song, ngụ xã Châu Thành, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Gò Quao xem đua ghe Ngo nhân ngày hội. Các đội thi đấu kịch tính, hấp dẫn, nhiều trận thắng - thua chỉ trong gang tấc, xem mà đứng ngồi không yên”.

Với chị Huỳnh Thu Thủy, ngụ xã Ngọc Chúc, đến Gò Quao xem đua ghe Ngo đã trở thành thói quen mỗi dịp tháng 10 âm lịch. Chị cho biết rất yêu thích tinh thần thi đấu quyết tâm, sự đồng lòng của các đội đua và xem đây là nét đẹp thể hiện sức mạnh đoàn kết của đồng bào Khmer.

Người dân chăm chú xem các đội ghe Ngo tranh tài.

Sau các lượt tranh tài ở cự ly 800m nam, đội ghe Ngo chùa Khlang Mương, xã Châu Thành đoạt giải nhất; giải nhì và giải ba lần lượt thuộc về đội ghe Ngo chùa Thôn Dôn 1 và đội ghe Ngo chùa Láng Cát, cùng ở phường Rạch Giá.

Anh Danh Hào, thành viên đội ghe Ngo chùa Khlang Mương, cho biết: “Các đội năm nay thi đấu rất ngang tài ngang sức, bám đuổi nhau từng nhịp chèo. Nhờ giữ vững nhịp độ và quyết tâm đến những mét cuối cùng nên anh em đã giành được chiến thắng, cả đội ai cũng vui và tự hào”.

Đến 14 giờ cùng ngày, đường đua sông Cái Lớn tiếp tục sôi động với nội dung 800m nam - nữ phối hợp. Sự góp mặt của các nữ tay bơi bên cạnh đồng đội nam tạo thêm điểm nhấn cho giải đấu, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội ghe Ngo đạt giải nhất, nhì, ba.

Chị Thị Loan, nữ tay bơi đội ghe Ngo chùa Sóc Sâu, xã Gò Quao, bày tỏ: “Tôi rất hãnh diện khi được đóng góp một phần công sức nhỏ bé cùng đội nhà. Ra đường đua, ai cũng thi đấu hết mình nhưng trên hết vẫn là niềm vui chung, góp phần tạo nên một mùa lễ hội rộn ràng và thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng”.

Với đồng bào Khmer, mỗi chiếc ghe Ngo không chỉ mang theo khát vọng chiến thắng mà còn là niềm tự hào của cả ngôi chùa, phum sóc. Ghe Ngo gắn liền với đời sống tâm linh, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Niềm vui chiến thắng của đội ghe Ngo chùa Khlang Mương, xã Châu Thành.

Để khích lệ tinh thần thi đấu và gìn giữ nét đẹp văn hóa này, giải đấu năm nay nhận được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong cho biết, UBND tỉnh đã có quyết định quy định mức thưởng và chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và các giải thi đấu thể thao của tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, mức tiền thưởng và kinh phí hỗ trợ các đội ghe tham gia thi đấu được tăng lên.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Phong, đây là sự động viên thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với các đội ghe, vận động viên và phong trào đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer. Chính sách cũng nhằm khuyến khích các địa phương, phum sóc duy trì, phát triển phong trào, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Đội ghe Ngo chùa Thôn Dôn 1, phường Rạch Giá, đoạt giải nhì cự ly 800m nam

Theo lịch trình, sáng 25/11/2026, giải tiếp tục diễn ra nội dung cự ly 1.200m nam trước khi bế mạc.