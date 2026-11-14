30 đội dự Giải bóng đá S7 sinh viên thành phố Đà Nẵng

Sau thời gian mở đăng ký, giải ghi nhận 30 đội góp mặt. Đây là các đội bóng phong trào tập hợp sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố, sinh từ năm 2004 trở về sau. Các đội chia bảng thi đấu vòng tròn chọn đội có thành tích tốt vào đấu loại trực tiếp. Giải khởi tranh từ ngày 14/11 tại sân bóng đá phường An Khê, hứa hẹn mang đến những trận cầu sôi nổi, hấp dẫn.

Không chỉ là nơi để sinh viên gặp gỡ, thi đấu, tăng cường giao lưu, giải được kỳ vọng đóng góp vào sự phát triển của phong trào bóng đá nói riêng và thể dục - thể thao nói chung trong sinh viên. Thông qua giải nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hưởng ứng cuộc vận động mỗi người dân chủ động chọn một môn thể thao phù hợp để tập luyện và thi đấu thường xuyên.