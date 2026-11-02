30 doanh nghiệp Malaysia sắp đến Việt Nam giao thương

Các doanh nghiệp giao thương tại Vietnam Foodexpo 2025. Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Foodexpo 2026) sẽ diễn ra từ ngày 11 – 14/11/2026 tại TP HCM, do Bộ Công Thương chủ trì, giao Cục Xúc tiến thương mại phối hợp tổ chức.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác cũng như mở rộng cơ hội giao thương giữa hai nước, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã vận động thành công đại diện của 30 doanh nghiệp Malaysia cùng đại diện tỉnh Penang đến tham dự Vietnam Foodexpo 2026.

Trong đó, 20 doanh nghiệp thuộc tỉnh Penang (Malaysia) tham gia gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm; đại diện của khoảng 10 doanh nghiệp (đơn vị mua hàng, nhập khẩu, phân phối, hệ thống siêu thị) đến trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng.

Đoàn chính quyền tỉnh Penang sẽ gồm 3 – 5 người tham dự triển lãm, do ông YB Goh Chhon Aik, thành viên Hội đồng cấp cao tỉnh Penang phụ trách vấn đề thương mại và tiêu dùng cộng đồng làm Trưởng đoàn.

“Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia có thể tổ chức được đoàn doanh nghiệp tại địa bàn có số lượng đông đảo với sự tham dự của cả đại diện chính quyền tỉnh Penang, Malaysia, các doanh nghiệp xuất khẩu, các đơn vị mua hàng, nhập khẩu, hệ thống siêu thị,” Tham tán thương mại Phùng Văn Thành chia sẻ với Mekong ASEAN.

Điều này cũng cho thấy tín hiệu rõ rệt về nhu cầu hợp tác, giao thương giữa Việt Nam và Malaysia đang ngày càng tăng cao.

Đối tác tiềm năng của doanh nghiệp Malaysia

Bên cạnh nỗ lực vận động từ phía Thương vụ, lý giải rõ hơn điều gì đã khiến doanh nghiệp Malaysia đến Vietnam Foodexpo, ông Thành cho biết, Việt Nam ngày nay đã tạo dựng được vị thế và vai trò to lớn trong thương mại quốc tế, kết nối giao thương quốc tế.

Với doanh nghiệp Malaysia, Việt Nam là thị trường nhiều tiềm năng để tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia gặp gỡ làm việc với các đối tác, doanh nghiệp Malaysia (Tham tán Phùng Văn Thành đứng vị trí thứ 4). Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Đối với người tiêu dùng Malaysia, các sản phẩm Việt Nam ngày càng được ưa chuộng. Đặc biệt, sản phẩm của Việt Nam đã chiếm được lòng tin, sự công nhận của nhóm người Hồi giáo ở Malaysia.

Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất, chế biến hàng hóa xuất khẩu uy tín. Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã tạo dựng được thương hiệu, trở thành những mặt hàng xuất khẩu quan trọng, từ nông sản như gạo, cà phê, hạt tiêu… đến mặt hàng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất như cao su, khoáng sản; sản phẩm chế biến, chế tạo sâu có kết tinh nhiều hàm lượng công nghệ như điện thoại, máy vi tính, các loại máy móc, công cụ, dụng cụ.

Mặt khác, Malaysia cũng đặt ra mục tiêu trở thành Trung tâm thương mại Hồi giáo toàn cầu. Quốc gia này không thể thực hiện mục tiêu này một mình mà sẽ phải tìm kiếm những đối tác có tiềm năng, uy tín (Việt Nam là một trong số đó).

Giao thương đạt kỷ lục

Tính đến hết quý 3/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Malaysia đạt khoảng 17,3 tỷ USD, cao hơn cả năm 2025 (đạt 16,33 tỷ USD). Kết quả này cho thấy còn nhiều tiềm năng và dư địa cho phát triển thương mại giữa hai nước.

Sang quý 4/2026, bên cạnh hoạt động xúc tiến thương mại, một trong những công tác trọng tâm được Thương vụ Việt Nam tại Malaysia xác định là vấn đề tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam, mời và tổ chức các đoàn doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu tại địa bàn sang Việt Nam tham dự các sự kiện hội chợ, triển lãm, nghiên cứu, tìm hiểu thị trường và kết nối giao thương.

Hơn 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước góp mặt tại Vietnam Foodexpo 2026

Năm 2026, Vietnam Foodexpo 2026 được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước tới nay với hơn 700 gian hàng của trên 500 doanh nghiệp uy tín trong nước và hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hà Lan, Australia, Italy...

Theo thống kê, hơn 90% doanh nghiệp tham dự đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO; hơn 80% doanh nghiệp sở hữu các chứng nhận quốc tế như BRC, FSSC, Halal, EU Organic và các chứng nhận liên quan để xuất khẩu vào những thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ, châu Âu...

Cùng với việc trưng bày hàng hóa, trong khuôn khổ triển lãm còn diễn ra các hoạt động kết nối khác như Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026; Diễn đàn Chính sách phát triển thương mại trong nước lần III (2026); Kết nối giao thương với chuỗi các siêu thị; Hội nghị giao thương, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; Hội nghị giao thương Việt Nam - Malaysia…