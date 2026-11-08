30 con trâu tại một xã bị sùi bọt mép, chết bất thường

Sáng 8/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An cho biết 30 con trâu của một số gia đình ở địa bàn bị chết, trong đó có đàn trâu 19 con của gia đình ông Ven Phò Thuỷ (49 tuổi, trú bản Khe Nạp) chết bất thường khi chăn thả trong rừng.

Theo lãnh đạo địa phương, trâu của các hộ gia đình được phát hiện chết trong rừng khi đang chăn thả tập trung cách nhà khoảng 5km.

Chủ tịch UBND xã Hữu Kiệm cho biết trước khi chết, trâu có biểu hiện đầy hơi, chướng bụng, miệng sùi bọt mép, khó thở và chân sưng.

30 con trâu của các gia đình ở xã Hữu Kiệm chết trong rừng. Ảnh: CTV

Chiều 7/11, cán bộ chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An để xác định nguyên nhân.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra đàn gia súc. Khi phát hiện vật nuôi có biểu hiện bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn xử lý. Việc giết mổ trâu, bò trong thời điểm này cũng bị nghiêm cấm nhằm tránh nguy cơ phát tán mầm bệnh.

"Xã đã hướng dẫn người dân mua thuốc về tiêm phòng cho đàn trâu của các gia đình", ông Nguyễn Văn Long nói.

Được biết, hai năm trước, tại xã Huồi Tụ, địa bàn giáp ranh với xã Hữu Kiệm, từng xảy ra tình trạng 70 con trâu, bò mắc bệnh ung khí thán, trong đó 25 con chết và phải tiêu hủy.