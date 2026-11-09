30 cán bộ, chiến sĩ Công an kịp thời hiến máu cứu sống sản phụ

Ngày 9/11, tin từ Văn phòng Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị biểu dương hành động nhân văn, kịp thời của “Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh đã hỗ trợ, hiến máu cứu sống sản phụ trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu cấp cứu bệnh nhân.

Theo đó, nhận được thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị về việc có sản phụ nhập viện đang trong tình trạng cấp cứu, cần gấp 20 đơn vị máu toàn phần nhóm O+ để phục vụ phẫu thuật và điều trị. Ban Chủ nhiệm “Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương phát động, kêu gọi các thành viên tham gia hiến máu hỗ trợ người bệnh.

Hưởng ứng lời kêu gọi, chỉ trong thời gian ngắn, đã có 30 thành viên câu lạc bộ là đoàn viên, thanh niên các đơn vị tình nguyện đăng ký hiến máu.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị kịp thời hiến máu để bệnh viện cấp cứu sản phụ.

Đáng trân trọng, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an các xã ở xa bệnh viện như: Nam Trạch, Tân Mỹ, Trường Sơn, Kim Ngân, Nam Ba Đồn cũng khẩn trương sắp xếp công việc, vượt quãng đường xa để kịp thời có mặt tham gia hiến máu.

Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, các thành viên đều mong muốn góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Kết quả, đã có 29 đơn vị máu được hiến tặng để hỗ trợ sản phụ.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị tham gia hiến máu hỗ trợ cấp cứu cho sản phụ.

Không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu kịp thời phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, hoạt động của các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Trị xếp hàng hỗ trợ hiến máu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Những giọt máu nghĩa tình được trao đi không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong công tác cứu chữa người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ. Qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn của mô hình “Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Quảng Trị, góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, kịp thời sẻ chia với cộng đồng trong những thời điểm cần thiết.