30/34 địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số năm 2027

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Quý IV cần tăng trưởng 12,5%

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Kinh tế - xã hội 9 tháng tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

GDP tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,33%, tiêu dùng tăng 13,4%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 888 tỷ USD, tăng 30,4%; vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt 62,9% kế hoạch; bội chi ngân sách nhà nước cả năm ước khoảng 4,1% GDP, trong khi nợ công khoảng 33-34% GDP. Cùng với đó, cải cách thể chế, thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; thời gian thực hiện thủ tục hành chính được cắt giảm 53% và chi phí tuân thủ giảm 55%…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, hạn chế. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu sức ép từ bên ngoài; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư còn hạn chế. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD; 24/34 địa phương có tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp còn chưa đồng đều, trong khi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa tạo được đột phá tương xứng với yêu cầu.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, từ nay đến cuối năm, yêu cầu đặt ra là phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để đạt mục tiêu này, quý IV/2026 cả nước cần tăng trưởng 12,5%; đồng thời kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%, điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ và bảo đảm các cân đối lớn.

Trọng tâm điều hành trong những tháng còn lại là đẩy mạnh kích cầu, mở rộng xuất khẩu, giảm nhập siêu; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân và tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng để sớm đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phải bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu các mặt hàng thiết yếu này và thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống.

Các địa phương dự kiến đạt hoặc vượt kịch bản tăng trưởng phải tiếp tục phấn đấu đạt cao hơn; các địa phương chưa đạt cần quyết liệt hơn để tạo bứt phá. Đặc biệt, các cực tăng trưởng lớn như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai và Bắc Ninh cần tăng trưởng cao hơn, đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng chung của cả nước.

Hiệu quả thực chất là thước đo phát triển

Bước sang năm 2027, Trung ương xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Mục tiêu trọng tâm là phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân là thước đo.

Cùng với mục tiêu tăng trưởng cao, năm 2027 phải tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới, nhất là về thể chế, năng lực quản trị quốc gia, hạ tầng chiến lược, hạ tầng dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp dẫn dắt; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả.

Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2027 Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027. Trong đó, GDP phấn đấu tăng từ 10% trở lên; CPI khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội bằng 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6% và đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế.

Mục tiêu tăng trưởng cũng được xác định cụ thể đến từng địa phương. 30/34 tỉnh, thành phố có mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; trong đó Hà Nội 11,1%, TP.HCM 10,4%, Hải Phòng 13% và Quảng Ninh 12%...

Về ngân sách nhà nước, năm 2027 phấn đấu thu tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Tổng thu dự kiến khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào ngân sách khoảng 20,2% GDP. Tổng chi khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 43% tổng chi; chi thường xuyên 2,06 triệu tỷ đồng, chiếm 50,6%. Bội chi ngân sách khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP.

Đáng chú ý, ngân sách năm 2027 được yêu cầu thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu phân bổ đầu năm: tiết kiệm 5% chi đầu tư công để bổ sung cho các dự án trọng điểm, cấp thiết và 10% chi thường xuyên, ngoài phần tiết kiệm tạo nguồn cải cách tiền lương, để bổ sung nguồn chi an sinh xã hội.

Sẵn sàng nguồn lực để tăng tốc, bứt phá

Để hiện thực hóa các mục tiêu năm 2027, Trung ương yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, với yêu cầu xuyên suốt là chuyển từ mục tiêu chung thành kịch bản, nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Trong đó, mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên phải đi đôi với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác phải được phối hợp chặt chẽ; có giải pháp giảm lãi suất cho vay, tăng thu, tiết kiệm chi, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi có khả năng giải ngân tốt, hiệu quả cao. Đồng thời, có giải pháp xử lý nhập siêu, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng và bảo đảm đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Nhóm nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi. Yêu cầu đặt ra là xử lý dứt điểm các quy định mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm ban hành văn bản hướng dẫn; cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; vận hành thông suốt chính quyền địa phương hai cấp và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Cùng với đó là cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển và nâng cao năng lực nội tại. Trọng tâm là phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong nước, công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ; cơ cấu lại thực chất doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của tăng trưởng; thu hút các dự án FDI có công nghệ, giá trị gia tăng cao và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Một trọng tâm khác là tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể và lượng hóa được đóng góp vào tăng trưởng; từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, phủ sóng 5G toàn quốc, kết nối và liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Cùng với các nhiệm vụ trên, Trung ương đặt ra yêu cầu củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, nhất là ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao công nghệ và tổ chức thành công Năm APEC 2027.

Đồng thời, các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời các quyết sách; việc đã rõ phải làm ngay; phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị kế hoạch, ngân sách, con người và nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.