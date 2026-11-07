30.000 tờ rơi tích hợp mã QR lan tỏa thông điệp ATGT

Kết hợp tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Cục Cảnh sát giao thông, các Khu Quản lý đường bộ và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về phối hợp triển khai tuyên truyền ATGT trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.

Kết hợp tuyên truyền trực tiếp với nền tảng số, 30.000 tờ rơi tích hợp mã QR sẽ đưa thông điệp an toàn giao thông đến gần hơn với người dân trên các tuyến quốc lộ, cao tốc (Ảnh: Tờ rơi sau khi quét mã QR).

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đồng thời đổi mới phương thức tuyên truyền thông qua kết hợp phát tài liệu trực tiếp với ứng dụng công nghệ số, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin về trật tự, ATGT.

Đây là hoạt động thực hiện Quyết định số 1480 ngày 29/10/2026 của Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam về phê duyệt kế hoạch phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các cơ quan, đơn vị trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên nền tảng công nghệ số và các phương tiện truyền thông, theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, các Khu Quản lý đường bộ I, II, III và IV có trách nhiệm bố trí nhân lực tiếp nhận tài liệu, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên tuyến, đơn vị quản lý, khai thác đường bộ và các trạm dừng nghỉ để tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi đến người tham gia giao thông.

Điểm đáng chú ý của chương trình là mỗi tờ rơi đều được tích hợp mã QR, cho phép người dân sử dụng điện thoại thông minh quét mã để truy cập, tìm hiểu các nội dung tuyên truyền về trật tự, ATGT.

Cách làm này không chỉ giúp thông tin đến với người tham gia giao thông thuận tiện hơn mà còn tạo điều kiện để người dân chủ động tra cứu, cập nhật kiến thức pháp luật khi cần thiết. Việc kết hợp giữa tài liệu trực quan và nền tảng số cũng góp phần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật về giao thông.

Cùng với triển khai trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung tờ rơi và mã QR được cung cấp, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Các địa điểm được chú trọng gồm đầu mối giao thông, bến xe, trạm dừng nghỉ, cơ sở kinh doanh vận tải và hệ thống thông tin, truyền thông tại địa phương.

Không chỉ truyền tải thông điệp ATGT qua những tờ rơi trực quan, việc tích hợp mã QR còn giúp người dân chủ động tra cứu, cập nhật kiến thức pháp luật giao thông ngay trên điện thoại thông minh.

Phân bổ 30.000 tờ rơi đến các lực lượng, đơn vị

Để bảo đảm tài liệu được chuyển đến đúng đối tượng, Cục Đường bộ Việt Nam xây dựng phương án phân bổ 30.000 tờ rơi cho các đơn vị, lực lượng tham gia triển khai.

Cụ thể, Khu Quản lý đường bộ I tiếp nhận 7.000 tờ tại Văn phòng Cục Đường bộ Việt Nam; Khu Quản lý đường bộ II tiếp nhận 6.000 tờ tại Cảng hàng không Vinh; Khu Quản lý đường bộ III tiếp nhận 6.000 tờ tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; Khu Quản lý đường bộ IV tiếp nhận 7.000 tờ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông tiếp nhận 4.000 tờ tại Văn phòng Cục Cảnh sát giao thông, phường Việt Hưng, TP Hà Nội, phục vụ tuyên truyền của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu quá trình tiếp nhận, bàn giao tài liệu phải có xác nhận đầy đủ về số lượng. Việc tổ chức cấp phát cần bảo đảm khoa học, an toàn, không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác bình thường của các công trình đường bộ, cảng hàng không và trạm dừng nghỉ.

Thông qua chương trình, công tác tuyên truyền ATGT được kỳ vọng đến gần hơn với người dân, không chỉ qua những thông điệp trực tiếp trên hành trình mà còn thông qua các tiện ích số, góp phần hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật giao thông.