30.000 người chứng kiến đòn móc cáng kịch tính ở Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sáng 19/9 (mùng 9/8 âm lịch), tại sân vận động Đồ Sơn diễn ra vòng chung kết Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026. Từ sớm, khoảng 30.000 khán giả ngồi kín 4 khán đài chờ xem những màn đấu trâu.

Ngay từ những trận đầu (còn gọi là kháp đấu) đã diễn ra rất kịch tính, hấp dẫn. Kháp đấu giữa ông trâu 10 và 06 diễn ra khoảng 10 phút.

Mặc dù trâu 06 tạo ra ưu thế lớn với những đòn móc cáng, hô lao dũng mãnh khiến trâu 10 quỵ gối và bị hất bổng, song ông trâu 10 phản đòn quyết liệt. Kháp đấu kéo dài gần 10 phút khiến hàng vạn khán giả hò reo, phấn khích. Ông trâu 10 chỉ chịu thua những phút cuối vì đuối sức với nhiều vết thương.

Tương tự, kháp đấu giữa trâu 31 và 23 kéo dài khoảng 6-7 phút. Hai ông trâu với nhiều đòn hổ lao dũng mãnh tạo ra tiếng va chạm lớn khiến khán giả liên tiếp hò reo.

Sau khi chịu nhiều đòn móc, hổ lao, trâu 31 chịu trận, trâu 23 tiếp tục đuổi theo tấn công ra ngoài sân vận động. Năm nay lần đầu ban tổ chức lễ hội tổ chức thi đấu vòng loại (diễn ra ngày 21/7), do đó trâu tham gia vòng chung kết đều có các chỉ số về chiều cao, cân nặng, sức mạnh và kỹ thuật thi đấu đồng đều.

Chủ trâu và người dân địa phương có nhiệm vụ hò reo ăn mừng chiến thắng.

Sáng 19/9, tại Đồ Sơn trời nắng. Hàng vạn khán giả che ô ngồi trên khán đài từ sáng sớm đến trưa theo dõi, cổ vũ những màn đấu trâu kịch tính.

Nhiều người phát livestream lên mạng xã hội, quay video ghi lại những khoảnh khắc đấu trâu mãn nhãn.

Sau khi thua trận, chủ trâu giết mổ bán thịt tại khu vực theo quy định. Ghi nhận của phóng viên, giá thịt trâu chọi vòng loại dao động khoảng 2,5-3 triệu đồng/kg. Đối với những trâu vào vòng sau có giá cao hơn.