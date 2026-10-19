30.000 khán giả sẽ 'bùng nổ' cùng concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam 2026'

Theo kế hoạch, concert bắt đầu lúc 20h, gồm hai phần. Phần đầu kéo dài 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Phần hai kéo dài 60 phút, là đại nhạc hội phục vụ người dân.

​​​​​​​NSƯT Đăng Dương sẽ xuất hiện trong chương trình.

Dàn nghệ sĩ tham gia gồm Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Hương Ly, Tố My, Bảo Trâm Idol, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Thanh Nhường, Viết Danh, Viết Thu, Hồng Phi, Bùi Lê Mận, Nhật Huyền.

Bên cạnh đó, chương trình có sự tham gia của Ban nhạc Symphony, nhóm bè Du Ca, CLB Búp Sen Vàng, các Hoa hậu Việt Nam cùng các diễn viên đồng diễn. Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận vai trò chỉ huy dàn nhạc; MC Lê Anh và Mỹ Lan dẫn chương trình.

Chủ đề “Nối vòng tay lớn” được lựa chọn trong bối cảnh chương trình hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến 19/12/1946 - 19/12/2026.

Nội dung concert tập trung vào tinh thần đoàn kết của người Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử. Từ những năm tháng chiến tranh đến quá trình lao động, dựng xây và phát triển đất nước, tinh thần cộng đồng được đặt làm mạch xuyên suốt của chương trình.

Thái Nguyên được lựa chọn làm địa điểm tổ chức bởi đây là vùng đất gắn với những dấu mốc quan trọng của cách mạng Việt Nam, là một bộ phận của căn cứ địa Việt Bắc và An toàn khu của Trung ương trong những năm kháng chiến.

​​​​​​​Võ Hạ Trâm là một trong những cái tên được chờ đón tại chương trình tới đây.

Sau Ngày Toàn quốc kháng chiến tháng 12/1946, Việt Bắc trở thành căn cứ địa của cuộc kháng chiến lâu dài. Trong đó, ATK Định Hóa, Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Việc tổ chức concert tại Thái Nguyên vì vậy gắn với câu chuyện về sức mạnh đoàn kết và sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc trong những giai đoạn lịch sử khó khăn. Từ bối cảnh đó, chủ đề “Nối vòng tay lớn” được triển khai như một mạch nối giữa ký ức lịch sử với tinh thần gắn kết trong đời sống hiện nay.

Concert “Tự hào là người Việt Nam 2026 - Nối vòng tay lớn” đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động gắn với Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Chuỗi chương trình “Tự hào là người Việt Nam” được tổ chức thường niên, hướng tới các giá trị lịch sử, văn hóa, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Phiên bản năm 2026 tiếp tục khai thác câu chuyện về sự gắn kết giữa các thế hệ, từ quá khứ đến hiện tại.