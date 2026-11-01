30.000 khán giả cùng hòa nhịp trong đêm nhạc 'Nối vòng tay lớn'

30.000 khán giả cùng hòa nhịp trong đêm nhạc Tự hào là người Việt Nam 2026. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo nội dung, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện, Công ty CP Netmedia sản xuất. Tham dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Đồng chí Trịnh Văn Quyết và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham dự đêm nhạc "Nối vòng tay lớn". Ảnh: HOÀNG HƯNG

Hàng vạn cánh tay giơ cao, tiếng hô vang “Tự hào là người Việt Nam” tạo nên không khí sôi động, hào hùng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đại đoàn kết.

Được dàn dựng thành 3 chương, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình từ cội nguồn dân tộc, những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc dựng xây đất nước và khát vọng hướng tới tương lai. Những ca khúc như “Làng tôi”, “Giai điệu Tổ quốc”, “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Nhạc rừng”, “Lá đỏ”, “Hẹn ước Bắc Nam”... gợi nhắc ký ức lịch sử, tình đồng bào và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Qua phần thể hiện của Hòa Minzy, NSƯT Đăng Dương, Phạm Anh Khoa, Tố My cùng nhiều nghệ sĩ, các giai điệu quen thuộc được kết nối trong một không gian âm nhạc giàu cảm xúc.

Chương trình thể hiện từ cội nguồn dân tộc, những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc dựng xây đất nước và khát vọng hướng tới tương lai

Tiếp đó, hình ảnh đất nước trong hòa bình hiện lên qua những bàn tay lao động, sản xuất, gìn giữ biên cương, biển đảo và bản sắc văn hóa. Các tiết mục “Huế - Sài Gòn - Hà Nội”, “Em đi giữa biển vàng”, “Em ở nông trường, em ra biên giới”, “Tình đất đỏ miền Đông” khắc họa sự gắn bó giữa những vùng miền và các thế hệ người Việt Nam.

Khán giả phủ kín sân vận động Thái Nguyên. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của đêm diễn là nghi thức trao ngọn lửa truyền thống cách mạng từ các cựu chiến binh cho thế hệ trẻ. Ngọn lửa được lấy từ Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa, mang theo thông điệp tiếp nối truyền thống yêu nước, trách nhiệm giữ gìn hòa bình và xây dựng đất nước. Hình ảnh những người lính đi trước trao ngọn lửa cho lớp trẻ tạo nên điểm nhấn xúc động của chương trình.

Một ca khúc tại chương trình

Khép lại phần truyền hình trực tiếp là những ca khúc “Khát vọng tuổi trẻ”, “Việt Nam tươi đẹp”, “Tôi yêu Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi là” và “Âm vang Tổ quốc”, cùng màn pháo hoa tầm cao. Sau đó, chương trình tiếp tục với 60 phút biểu diễn ngoài sóng.