30.000.000 bất ngờ 'rơi' vào tài khoản, anh Huỳnh Ngọc Thúy SN 1982 lập tức có hành động đáng chú ý

Ngày 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh thông tin về việc Công an phường An Tịnh hỗ trợ người dân hoàn trả 30.000.000 đồng do người khác chuyển khoản nhầm, qua đó ghi nhận hành động trung thực, có trách nhiệm của người nhận tiền.

Trước đó, lúc 8h ngày 2/11, Công an phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo của anh Huỳnh Ngọc Thúy (sinh năm 1982, ngụ khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh) về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận được số tiền 30.000.000 đồng do người khác chuyển nhầm, không rõ nguyên nhân và không biết thông tin người chuyển.

Anh Huỳnh Ngọc Thúy và bà Nguyễn Thị Hoa tại Công an phường để nhận lại tiền - Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường An Tịnh đã khẩn trương xác minh, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan, nhanh chóng xác định được chủ tài khoản chuyển nhầm là bà Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1969, cư trú tại xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai).

Đến 15h40 cùng ngày, dưới sự chứng kiến của Công an phường An Tịnh, anh Huỳnh Ngọc Thúy và bà Nguyễn Thị Hoa đã trực tiếp gặp nhau để thực hiện việc giao nhận lại đầy đủ số tiền 30.000.000 đồng (qua hình thức chuyển khoản) theo đúng quy định.

Việc làm trung thực, nghĩa tình của anh Huỳnh Ngọc Thúy cùng sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của Công an phường An Tịnh đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, xây dựng hình ảnh người dân sống và làm việc theo pháp luật.

Qua vụ việc trên Công an phường An Tịnh khuyến cáo khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý, tránh phát sinh vi phạm pháp luật.