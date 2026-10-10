3 yếu tố cốt lõi để tân sinh viên bắt nhịp thời đại

Chương trình nghệ thuật chào tân sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Dương Triều.

3 điều cốt lõi

Tại Chương trình nghệ thuật chào tân sinh viên K71 với chủ đề: "Khát vọng tương lai - Vươn tầm thời đại" - tối 9/10, do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức, Giám đốc Nguyễn Thị Lan nhắn nhủ 3 điều cốt lõi:

Thứ nhất, hãy có ước mơ, có mục tiêu và không ngừng học tập, hãy tận dụng những năm tháng đại học để tích lũy kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm. Hãy học bằng sự chủ động, đam mê và khát vọng vươn lên bởi tri thức chính là hành trang để các em tự tin bước vào tương lai.

Thứ hai, hãy dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo. Đừng chỉ học trong giáo trình và giảng đường, hãy đến với phòng thí nghiệm, trang trại, doanh nghiệp và thực tiễn cuộc sống; đưa kiến thức vào hành động; đưa ý tưởng thành sản phẩm, tạo ra giá trị hữu ích cho cộng đồng.

Thứ ba, hãy rèn luyện nhân cách, sống có trách nhiệm và biết cống hiến, bởi tri thức giúp các em đi xa nhưng nhân cách mới quyết định các em là người như thế nào. Hãy sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; trân trọng tình bạn, tình thầy trò và có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, khóa K71 là thế hệ đặc biệt khi bước vào Học viện đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập. Nếu 70 năm qua được vun đắp bằng trí tuệ và sự cống hiến của các thế hệ đi trước, thì từ hôm nay các em chính là người tiếp nối hành trình ấy.

Tân sinh viên Hoàng Minh Long lựa chọn ngành Thú y từ tình yêu động vật. Ảnh: Mai Đan.

Lựa chọn ngành Thú y từ tình yêu động vật, tân sinh viên Hoàng Minh Long - lớp K71TYA, Khoa Thú y (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) bộc bạch, học đại học là nơi khám phá bản thân, thử sức và trưởng thành qua trải nghiệm.

Nam sinh mong các bạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách thông minh nhất, giữ tư duy độc lập và sự tử tế; tích cực nghiên cứu, tham gia hoạt động cộng đồng, cùng viết tiếp hành trình của Học viện bằng học tập, rèn luyện và sáng tạo.

Sinh viên đến cổ vũ Chương trình. Ảnh: Dương Triều.

Đại học không chỉ là nơi học kiến thức để có tấm bằng

Đánh giá cao đóng góp của Học viện trong đào tạo, nghiên cứu và giao lưu học thuật giữa hai nước, ông Ito Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam mong sinh viên nắm bắt cơ hội du học, thực tập, tiếp thu kiến thức và công nghệ nông nghiệp tiên tiến, trở thành cầu nối cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Ông Ito Naoki ghi nhận, Học viện đã ký hơn 100 bản ghi nhớ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp Nhật Bản; hơn 1.000 cán bộ, giảng viên và nhân viên đã tham gia học tập, nghiên cứu, đào tạo tại Nhật Bản.

Nhắn gửi đến tân sinh viên, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp – nhìn nhận, đại học không chỉ là nơi học kiến thức để có tấm bằng, mà còn là nơi sinh viên học cách tư duy độc lập, hợp tác, giải quyết vấn đề, đối diện với khó khăn và trưởng thành trong trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

"Hãy học thật, làm thật, giữ sự trung thực trong học tập, nghiên cứu và trong cuộc sống, đó chính là nền tảng để tạo nên năng lực, uy tín của mỗi người” – Thứ trưởng nhấn mạnh và mong sinh viên chủ động làm chủ công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới đang thay đổi rất nhanh.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mai Đan.

Thứ trưởng khuyên sinh viên hãy sử dụng công nghệ để mở rộng khả năng của mình nhưng đừng để công nghệ thay thế tư duy độc lập, sáng tạo, lòng nhân ái và trách nhiệm.

Đề nghị Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, gắn nông nghiệp với công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp gợi mở, Học viện cần tiếp tục phát huy khoa học về giống, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn.

Theo Thứ trưởng, khoa học phải đi vào cuộc sống, kết quả nghiên cứu cần được chuyển giao, thương mại hóa và ứng dụng vào những bài toán cụ thể của doanh nghiệp.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và GS.TS. Nguyễn Thị Lan trao Giấy khen cho 4 sinh viên đoạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Mai Đan.

Lễ đón nhận Bằng khen của Đại sứ Nhật Bản cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Mai Đan.

“Học viện cần tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, địa phương, mở rộng thực hành, thực tập, nghiên cứu và khởi nghiệp, trở thành cầu nối giữa nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp gợi mở.