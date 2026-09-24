3 xuồng cao tốc chở kho súng bị chặn ở Campuchia

Số súng đạn bị cảnh sát Campuchia thu giữ tại Preah Sihanouk rạng sáng 23/9. Ảnh: Phnom Penh Post.

Rạng sáng 23/9, Cảnh sát Biên phòng Đường thủy Campuchia phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm hàng hải chặn một xuồng cao tốc tại chốt kiểm soát gần đảo Koh Russei, ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk. Trên xuồng có 2 công dân Trung Quốc, theo Phnom Penh Post.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục đón lõng và chặn thêm 2 xuồng cao tốc được xác định có liên quan, bắt giữ thêm 5 công dân Trung Quốc. Vụ việc nằm trong chiến dịch truy quét được giới chức Campuchia triển khai sau nhiều ngày điều tra và theo dõi các nghi phạm.

Khám xét 3 xuồng, cảnh sát phát hiện 10 khẩu súng trường, 39 khẩu súng ngắn, 8 nòng giảm thanh, 108 băng đạn cùng 7.937 viên đạn. Quy mô số vũ khí bị thu giữ được mô tả tương đương lượng vũ khí của một đồn cảnh sát địa phương.

Ngoài số súng đạn, lực lượng chức năng còn phát hiện 42 bao chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy, với tổng trọng lượng khoảng 840 kg.

Hiện nguồn gốc của số chất nghi là ma túy, số vũ khí và đạn dược, cũng như điểm đến dự kiến của toàn bộ tang vật chưa được xác định. 7 nghi phạm cùng tang vật đã được bàn giao cho cảnh sát tỉnh Preah Sihanouk để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.