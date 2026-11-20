Sáng 20/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h10 tối qua 19/11, tại Km36+600 quốc lộ 1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo BKS 34C-031.27 do anh Nguyễn Đức H. (SN 1980, trú TP Hải Phòng) điều khiển, di chuyển theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội, đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 98H-024.23 do anh Sầm Văn T. (SN 1979, trú tỉnh Cao Bằng) điều khiển, đi theo hướng ngược lại.

Sau va chạm, xe đầu kéo BKS 34C-031.27 tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều và đâm vào xe đầu kéo BKS 98H-077.70 do anh Ngô Trung H. (SN 1988, trú tại thôn Cách Linh, xã Bế Văn Đàn, tỉnh Cao Bằng) điều khiển. Trên xe lúc này có anh Hoàng Thanh T. (SN 1994, cùng trú tỉnh Cao Bằng).

Lửa bốc cháy ngùn ngụt sau vụ va chạm. Ảnh: Đ.X

Vụ tai nạn khiến anh Ngô Trung H. và anh Hoàng Thanh T. bị thương nhẹ, cả 3 phương tiện đều hư hỏng. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với 3 lái xe đều không vi phạm. Tuy nhiên, hai lái xe Sầm Văn T. và Ngô Trung H. có kết quả dương tính với chất ma túy. Hai phương tiện mang biển kiểm soát 34C-031.27 và 98H-077.70 có chở hàng hóa, hiện chưa tiến hành cân tải trọng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.