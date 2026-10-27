3 xe chở thịt, dê giết mổ vi phạm kiểm dịch

Ngày 27/10, theo thông tin từ Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, Tổ công tác thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc vừa phối hợp với Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức tổ chức chốt chặn, kiểm tra chuyên đề các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật.

Hoạt động nhằm tăng cường phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Qua kiểm tra 15 phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vi phạm quy định về kiểm dịch. Cụ thể, ô tô biển số 50E-XXX.XX do tài xế L.H.Đ điều khiển vận chuyển 296 kg thịt heo pha lóc.

Ô tô biển số 60C-XXX.XX do tài xế N.V.C. điều khiển chở 283 kg sản phẩm từ bò, gồm 257 kg thịt bò pha lóc và 26 kg phụ phẩm.

CSGT TP.HCM phát hiện 3 xe chở sản phẩm động vật không giấy kiểm dịch.

Trường hợp còn lại là ô tô biển số 60C-XXX.XX do tài xế L.T.N. điều khiển, vận chuyển 15 con dê đã qua giết mổ, với tổng khối lượng 396 kg.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 tài xế đều không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định đối với số hàng hóa vận chuyển trên.

Sau khi phát hiện vi phạm, Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc đã bàn giao các vụ việc cho Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính đối với những cá nhân liên quan, xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian tới, Đội CSGT Rạch Chiếc sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý, kịp thời phát hiện và ngăn chặn thực phẩm không bảo đảm an toàn, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông trên thị trường, góp phần bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng.

Đội CSGT Rạch Chiếc khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh, vận chuyển hàng hóa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và kiểm dịch thú y; không thu mua, tiêu thụ, vận chuyển thực phẩm không bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ quy định về trật tự, an toàn giao thông và tải trọng; kiểm tra, sắp xếp, chằng buộc hàng hóa chắc chắn trước khi lưu thông, tránh để hàng hóa rơi vãi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.