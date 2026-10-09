3 việc nên làm và lưu ý chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 9 âm lịch năm 2026 để hút tài lộc

Ngày đầu tháng là ngày các gia đình dành thời gian để chỉnh trang lại không gian thờ tự, sắp xếp công việc và chuẩn bị một tâm thế mới cho những ngày phía trước.

3 việc nên làm vào ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch

Thứ 1, chọn giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 9 âm lịch

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, mùng 1 đầu tháng, nhiều gia đình vẫn luôn giữ nếp, thành tâm dâng hương tưởng nhớ gia tiên, kính lễ Thần linh và cầu mong một tháng mới bình an, thuận hòa.

Bên cạnh việc sửa soạn lễ vật chu tất, gia chủ có thể lựa chọn khung giờ đẹp để lên hương, giúp việc hành lễ thêm trang nghiêm và trọn vẹn.

Ngày mai 10/10 dương lịch là mùng 1 tháng 9 âm lịch, mọi người có thể lên hương vào các khung giờ phù hợp. Trong ngày có thể chọn các giờ 7h – 9h và giờ Mùi (13 – 15h) để sửa soạn, dâng hương lên các vị thần linh, gia tiên.

Thứ 2, hạn chế khởi sự những việc quá lớn

Ngày này có Sao Liễu thuộc nhóm sao xấu. Sao này không được đánh giá cao với những việc mang tính khởi đầu, khởi sự hay các việc lâu dài. Chẳng hạn như động thổ, khai trương, triển khai các kế hoạch quan trọng. Gia chủ có thể dành ngày đầu tháng để rà soát lại các kế hoạch, xử lý các việc còn tồn đọng, chỉnh trang lại không gian sống.

Khi xuất hành trong ngày mùng 1 tháng 9 âm lịch, mọi người nên lựa chọn các hướng xuất hành tốt là hướng Nam và hướng Đông. Ngoài ra, xuất hành nên chọn giờ xuất hành tốt đầu tháng để khởi sự mọi việc trong tháng được tốt hơn: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

Thứ 3 chú ý đến màu sắc mặc trong ngày

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, nạp âm của ngày thuộc Sa Trung Thổ. Hiểu theo nghĩa là đất pha cát thuộc hành Thổ, mọi người có thể ưu tiên các gam màu thuộc hành Hỏa và Thổ, chẳng hạn như màu đỏ, hồng, vàng, nâu…

Đầu tháng không nhất thiết làm việc nhiều hơn hay triển khai việc lớn, quan trọng nhất là chúng ta cần giữ ban thờ trang nghiêm, tâm thế ổn định.

Văn khấn mùng 1 tháng 9 âm lịch năm 2026

Nam mô a di Đà Phật 3 lần 3 lạy.

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con Kính lạy Ngài hành khiển Ất Tỵ niên ngài Đại Vương Ngô Vương Hành Khiển, Thiên Hải chi Thần, Hứa Tào Phán quan.

- Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

- Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này.

- Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

- Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày ... tháng ....năm .....

Tín chủ con là ....Ngụ tại .... cùng toàn thể gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

- Các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

- Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ bình an,

Nhị thập tứ tiết vinh khang thịnh vượng,

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

(Nam mô a di Đà Phật!) 3 lần 3 lạy

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.