3 việc cha mẹ nên làm thường xuyên để thắt chặt niềm tin với con

Sự thiếu tin tưởng của cha mẹ đối với con cái sẽ để lại những vết thương khó lành trong tâm hồn non nớt. (Ảnh: ITN).

Khi con giúp mang đĩa, mẹ liền nói: “Con cầm không chắc đâu, đừng làm vỡ đĩa nhé”. Khi con cầm chổi quét nhà, cha nói: “Đừng quét nữa, con quét không sạch đâu”. Khi con thử làm điều mới, cha mẹ lại nói: “Con làm gì cũng thiếu kiên nhẫn, nhìn là biết không xong!”.

Ngoài việc nuông chiều, nguyên nhân khiến cha mẹ làm vậy còn là vì thiếu tin tưởng, họ nghĩ con còn nhỏ, không tin con làm tốt mọi việc. Lâu dần, con sẽ bị tổn thương, thậm chí ngại thử những điều mới.

Một nữ sinh từng than thở: “Hồi nhỏ, tôi cùng hai đứa bạn đi chơi nhà một người bạn, sau đó một số tiền nhỏ để trong phòng khách của nhà bạn bỗng nhiên biến mất, bố mẹ bạn thông báo cho tất cả phụ huynh, điều tra xem ai lấy tiền.

Kết quả là các phụ huynh khác nghe xong liền phủ nhận hết mức, khẳng định con mình không thể lấy trộm tiền. Chỉ có mẹ tôi không nói gì, bà cầm gậy đánh tôi, như thể mặc định rằng người khác không lấy, chắc chắn là tôi lấy.

Khi ấy, lòng tôi chỉ có thể trút ra tất cả sự oan ức, tủi thân, bất lực bằng những tiếng khóc vang trời... Bao năm trôi qua, chuyện này vẫn luôn là nỗi đau trên con đường trưởng thành của tôi”.

Cha mẹ thường không để tâm đến những hiểu lầm, nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, cũng mặc nhiên cho rằng trẻ sẽ theo thời gian mà quên dần. Nhưng họ không biết, nỗi đau bị oan không hề biến mất, ngược lại, nó như dấu ấn khắc sâu trong lòng trẻ, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ.

Vì thiếu niềm tin, cha mẹ luôn lo lắng quá mức, làm thay mọi việc, nhắc nhở liên tục, tiềm năng và sự ham muốn khám phá của trẻ bị kiềm chế. Tình yêu như vậy chỉ làm cản trở sự hình thành cá tính độc lập của trẻ, cản trở sự phát triển năng lực của trẻ.

Nên làm gì để xây dựng mối quan hệ tin cậy với con cái

Không tùy tiện hạ thấp và nghi ngờ con

Cha mẹ có thể nghĩ rằng con còn nhỏ, nên trong nhiều việc không biết tôn trọng con. Ví dụ, họ tùy tiện hạ thấp con trước mặt người thân, bạn bè, muốn dùng cách trách mắng để thúc giục con sửa sai.

Con có thể nói dối, có thể vòi vĩnh, tất cả đều làm cha mẹ giảm lòng tin vào con, thậm chí có cha mẹ trách: “Con thật sự đã phụ lòng tin của mẹ/cha”. Nhưng cơ bản hầu hết các bé đều phạm những lỗi này, quan trọng là cha mẹ phải học cách giúp con sửa lỗi, chứ không chỉ mắng con.

Cho trẻ cơ hội mắc lỗi

Khi trẻ mắc lỗi, cha mẹ không nên dùng quyền uy của mình để áp chế trẻ, chỉ trích hay trách mắng trẻ cái này không đúng, cái kia không tốt. Nếu cứ kéo dài như vậy, trẻ chắc chắn sẽ tự khép mình, không còn tâm sự với cha mẹ, gặp chuyện gì chỉ biết chịu đựng một mình.

Là cha mẹ, chúng ta nên tin vào khả năng của con, tin rằng con có thể tự giải quyết những việc của mình. Như vậy, không chỉ giúp tăng sự tự tin cho con mà còn giúp nuôi dưỡng tính cách độc lập, tự chủ của con.

Thường xuyên giao tiếp với con

Trong quá trình trưởng thành, trẻ luôn gặp phải khó khăn và thất bại. Nếu cha mẹ không tăng cường giao tiếp với con, thì sẽ không biết con gặp phải vấn đề, cũng không hiểu được suy nghĩ thật sự trong lòng con.

Theo thời gian, cha mẹ sẽ mất dần sự tin tưởng của con, và khi con gặp vấn đề lần nữa, con sẽ không muốn nhờ cha mẹ giúp đỡ. Mối quan hệ gia đình như vậy thật đáng buồn.

Cha mẹ vốn là người con tin tưởng nhất, vì vậy chúng ta cũng nên chọn tin tưởng con, tin rằng bản chất của con là tốt, là một đứa trẻ ngoan.

Chỉ những đứa trẻ nhận được sự tin tưởng vô điều kiện từ cha mẹ mới thực sự tin tưởng cha mẹ, tin rằng cha mẹ sẽ giúp con vượt qua khó khăn trong cuộc sống, hướng tới tương lai tươi sáng.

Theo sohu.com