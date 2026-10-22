3 việc cần làm ngay khi thấy rắn bò vào nhà

Không ai muốn rắn xuất hiện trong sân vườn hay bò vào nhà, nhưng có những gia đình liên tục gặp tình huống này mà không rõ nguyên nhân.

Thực tế, rắn thường di chuyển để tìm thức ăn, nơi trú ẩn hoặc môi trường phù hợp. Một số vật dụng và điều kiện quen thuộc quanh nhà có thể vô tình tạo thuận lợi cho chúng, khiến khu vực sinh sống trở thành nơi rắn dễ lui tới.

Chuột xuất hiện quanh nhà

Chuột là một trong những yếu tố đầu tiên cần kiểm tra khi phát hiện rắn thường xuyên xuất hiện quanh nhà. Nhiều loài rắn ăn chuột và các động vật gặm nhấm nhỏ, vì vậy nơi có nguồn thức ăn dồi dào có thể thu hút chúng đến kiếm mồi.

Chuột thường tìm đến những khu vực ít người qua lại như kho chứa đồ, trần nhà, góc bếp, nơi để thức ăn chăn nuôi hoặc khu vực có rác và thức ăn thừa. Khi những vị trí này không được vệ sinh thường xuyên, chuột có thể sinh sôi, gián tiếp tạo điều kiện để rắn xuất hiện.

Cỏ cao và bụi cây mọc quá rậm

Một khu vườn nhiều cây xanh không đồng nghĩa chắc chắn sẽ có rắn. Tuy nhiên, những khoảng cỏ mọc cao, bụi cây um tùm hoặc lớp lá khô tích tụ lâu ngày có thể tạo ra các vị trí kín đáo để rắn ẩn nấp.

Khi cây cỏ mọc sát tường nhà, lối đi hoặc khu vực sinh hoạt, tầm nhìn của con người bị hạn chế, khiến việc phát hiện động vật ẩn bên trong trở nên khó khăn hơn. Đây cũng có thể là nơi các loài động vật nhỏ tìm đến trú ngụ.

Vì vậy, gia đình nên thường xuyên cắt cỏ, tỉa bớt những bụi cây quá rậm và thu gom lá, cành khô quanh nhà. Đặc biệt, cần chú ý các vị trí sát chân tường, gần cửa ra vào và lối đi thường xuyên sử dụng.

Đống gỗ, gạch và vật liệu xây dựng để lâu ngày

Những viên gạch còn thừa sau khi sửa nhà, chồng gỗ cũ, tấm tôn hoặc vật liệu xây dựng chất ở góc sân thường ít được chú ý. Tuy nhiên, khoảng trống giữa các lớp vật liệu có thể trở thành nơi trú ẩn của nhiều động vật nhỏ, trong đó có rắn.

Các đống vật liệu lộn xộn còn có thể thu hút chuột, thằn lằn và những con mồi khác. Khi nguồn thức ăn và nơi ẩn nấp cùng xuất hiện tại một vị trí, khu vực đó có thể trở nên thuận lợi hơn đối với rắn.

Khe hở quanh cửa và tường nhà

Không phải lúc nào rắn xuất hiện trong nhà cũng do bị thu hút bởi nguồn thức ăn. Trong một số trường hợp, chúng có thể vô tình bò vào từ bên ngoài thông qua những khe hở hoặc lối đi thuận tiện.

Các vị trí cần kiểm tra gồm khe dưới cửa, lỗ hổng ở chân tường, khoảng trống quanh đường ống và những khu vực công trình xuống cấp. Nhà kho, tầng trệt hoặc những cánh cửa thường xuyên mở cũng cần được chú ý.

Sau khi phát hiện rắn trong nhà, gia đình nên rà soát các vị trí có khả năng thông ra sân vườn hoặc môi trường bên ngoài. Những khe hở bất thường cần được xử lý bằng vật liệu phù hợp, đồng thời kiểm tra độ kín của cửa ra vào.

Góc tối và những khu vực lâu ngày không dọn dẹp

Gầm cầu thang chất đầy đồ, nhà kho ít mở cửa, góc sân phía sau hoặc khoảng trống dưới các vật dụng ngoài trời đều có điểm chung là ít bị xáo trộn. Những khu vực này có thể trở thành nơi ẩn nấp của nhiều loài động vật, đặc biệt khi kết hợp với các yếu tố như cỏ rậm, độ ẩm cao và nguồn thức ăn sẵn có.

Khi đồ đạc được chất kín trong thời gian dài, gia đình cũng khó quan sát những gì đang diễn ra bên dưới hoặc phía sau. Điều này khiến việc phát hiện rắn trở nên khó khăn hơn, nhất là khi chúng nằm im trong các khe khuất.

Giải pháp là duy trì thói quen dọn dẹp định kỳ, hạn chế để đồ đạc chất đống và giữ lối đi thông thoáng. Những thùng carton, tấm gỗ hoặc vật dụng không còn sử dụng nên được sắp xếp lại hoặc loại bỏ khi cần thiết.

Nước đọng và khu vực ẩm thấp quanh nhà

Nước đọng không trực tiếp khiến mọi loài rắn tìm đến, nhưng những khu vực ẩm thấp có thể tạo điều kiện cho côn trùng, ếch nhái và một số động vật nhỏ sinh sống. Trong đó, một số loài có thể trở thành nguồn thức ăn của rắn.

Những vị trí cần lưu ý thường là góc sân thoát nước kém, khu vực có vòi nước rò rỉ, các vật dụng chứa nước mưa hoặc khoảng đất thường xuyên ẩm ướt. Nếu kết hợp với cỏ mọc cao và nhiều vật liệu chất đống, những nơi này có thể trở thành môi trường thuận lợi cho động vật ẩn náu.

Muốn hạn chế rắn, cần xử lý nguyên nhân thay vì chỉ tìm cách xua đuổi

Nếu phát hiện rắn trong nhà hoặc sân vườn, mọi người không nên tự ý tiếp cận, chọc phá hay tìm cách bắt rắn, đặc biệt khi chưa xác định được loài. Hãy giữ khoảng cách, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra xa, đồng thời liên hệ lực lượng cứu hộ hoặc người có chuyên môn để xử lý an toàn.

Việc dọn dẹp môi trường xung quanh có thể giúp giảm nguy cơ rắn xuất hiện, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn khả năng gặp rắn. Vì vậy, bên cạnh các biện pháp phòng ngừa, điều quan trọng nhất vẫn là giữ bình tĩnh, không khiêu khích con vật và ưu tiên an toàn của các thành viên trong gia đình.