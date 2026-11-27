Quyên góp áo khoác, bà Mildred Simoneriluto thất lạc vé trúng 2,5 triệu USD. Ảnh: Nypost

Tìm thấy vé số trúng 5,9 triệu USD trong túi quần, chỉ còn 8 ngày nhận thưởng

Một người đàn ông ở bang New Jersey (Mỹ) tìm thấy tấm vé xổ số trúng 5,9 triệu USD (hơn 150 tỷ đồng) trong túi chiếc quần cũ, chỉ 8 ngày trước hạn nhận thưởng.

Theo Công ty Xổ số New Jersey, tấm vé Pick-6 được mua tại một trạm xăng Exxon ở thành phố Roseland ngày 22/5/2025. Gần 1 năm sau, giải thưởng vẫn chưa có người đến nhận.

Cuối tháng 4/2026, khi biết tin cơ quan xổ số đang tìm chủ nhân tấm vé, người đàn ông nhớ ra mình từng mua vé tại trạm xăng này. Nhân viên cửa hàng cũng khuyên ông kiểm tra lại những tấm vé đã mua, theo People.

Về nhà, ông lục tìm khắp nơi và cuối cùng phát hiện tấm vé nhàu nát trong túi một chiếc quần cũ. Sau khi đối chiếu kết quả, ông xác nhận mình trúng giải độc đắc 5,9 triệu USD.

Ngày 14/5/2026, ông mang vé đến cơ quan xổ số làm thủ tục nhận thưởng. Theo quy định, vé chỉ có hiệu lực trong 1 năm kể từ ngày quay số. Như vậy, ông đã tìm lại được tấm vé chỉ 8 ngày trước khi hết hạn.

Quyên góp áo khoác, người phụ nữ thất lạc vé trúng 2,5 triệu USD

Tháng 4/2025, câu chuyện của bà Mildred Simoneriluto (hiện 77 tuổi) sống tại bang Pennsylvania (Mỹ), thu hút sự chú ý khi bà tìm cách lấy lại tấm vé xổ số trúng thưởng trị giá 2,5 triệu USD mà mình vô tình quyên góp cùng một chiếc áo khoác, theo Mail.

Bà Simoneriluto mua vé xổ số Pennsylvania Cash 5 tại cửa hàng Shop 'n Save ở Murrysville vào tháng 5/2024. Sau khi mua, bà cẩn thận cất tấm vé vào túi áo khoác với suy nghĩ đây là nơi an toàn, giúp mình không làm thất lạc.

Tuy nhiên, bà không kiểm tra kết quả ngay mà phải khoảng 2 tuần sau mới biết mình đã trúng giải độc đắc. Tấm vé mang dãy số 14, 22, 33, 35 và 38, trùng khớp với kết quả kỳ quay thưởng ngày 8/5/2024.

Khi tìm lại tấm vé để làm thủ tục nhận tiền, bà mới phát hiện nó không còn trong nhà. Sau một hồi tìm kiếm, người phụ nữ nhớ ra mình đã quyên góp chiếc áo khoác chứa tấm vé cùng một số quần áo khác cho tổ chức Vietnam Veterans of America.

Đây là tổ chức tiếp nhận quần áo quyên góp và phân phối đến nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ, thậm chí cả nước ngoài. Vì vậy, việc xác định chiếc áo khoác đang ở đâu gần như không thể.

Bà Simoneriluto nhiều lần quay lại cửa hàng mua vé với hy vọng tìm được sự giúp đỡ, nhưng không có kết quả. Cơ quan xổ số Pennsylvania thông báo bà phải xuất trình tấm vé gốc mới đủ điều kiện nhận thưởng.

Thời hạn nhận giải kết thúc ngày 8/5/2025.

Bỏ quên vé trong túi áo suốt 6 tháng, người đàn ông Đức trúng 450 tỷ đồng

Tháng 9/2025, một người đàn ông ở vùng Rhein-Main, gần Frankfurt (Đức), bất ngờ tìm thấy tấm vé xổ số trúng thưởng 15,3 triệu euro (khoảng 450 tỷ đồng) trong túi áo khoác cũ.

Theo Công ty Xổ số Lotto Hessen, ông trúng giải độc đắc LOTTO 6aus49 trong kỳ quay ngày 29/3/2025, với số tiền hơn 15,3 triệu euro. Tuy nhiên, sau khi mua vé, ông cất nó trong túi áo khoác rồi quên bẵng suốt nhiều tháng.

Trong thời gian đó, công ty xổ số liên tục thông báo tìm chủ nhân giải thưởng trên báo chí và đài phát thanh địa phương. Người đàn ông thậm chí đã nghe được thông tin nhưng không ngờ người chiến thắng chính là mình.

Đến cuối tháng 9, khi lấy chiếc áo khoác ra mặc lúc trời trở lạnh, ông mới phát hiện tấm vé trong túi. Sau khi dùng điện thoại kiểm tra kết quả, ông sững sờ nhận ra mình đã trở thành triệu phú.

Người đàn ông cho biết gia đình dự định mua một chiếc sofa mới, đồng thời dành phần lớn số tiền để bảo đảm tương lai cho các con. Hai vợ chồng cũng quyết định giữ kín tin vui này với người bên ngoài.