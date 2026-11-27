Họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Ảnh: Việt Linh

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 nhấn mạnh, việc đảm nhận vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027 là trách nhiệm lớn, đồng thời là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất của Việt Nam trong năm 2027.

Tiếp nối thành công của hai lần đăng cai vào các năm 2006 và 2017, Năm APEC 2027 là dấu mốc quan trọng trong gần 30 năm Việt Nam tham gia Diễn đàn, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại đa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu tại Lễ chuyển giao vai trò chủ nhà APEC 2027, “Chúng tôi cam kết là một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị lâu dài cho khu vực”. Theo đó, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên tiếp tục phát huy vai trò của APEC là diễn đàn hàng đầu về hợp tác và liên kết kinh tế khu vực; đồng thời thúc đẩy cả những lĩnh vực hợp tác truyền thống và các nội dung mới, đáp ứng yêu cầu duy trì tăng trưởng nhanh, bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của các chủ thể trong nền kinh tế.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Ba ưu tiên thúc đẩy hợp tác khu vực

Tại họp báo, Việt Nam giới thiệu chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng bao trùm”. Chủ đề được xây dựng trên cơ sở kế thừa những thành quả hợp tác của Năm APEC 2026 và Tầm nhìn APEC 2040, đồng thời phản ánh yêu cầu phát triển của khu vực trong bối cảnh mới.

Theo đó, tự cường được xác định là nền tảng, đổi mới sáng tạo là động lực, còn hợp tác là phương thức để các nền kinh tế cùng thúc đẩy những chuyển biến sâu sắc, hướng tới tương lai thịnh vượng của khu vực. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, chủ đề Năm APEC 2027 do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm công bố đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều nền kinh tế thành viên APEC.

Các trưởng cơ quan, văn phòng đại diện của các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam tham dự họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Để cụ thể hóa chủ đề, Việt Nam đề xuất ba nhóm ưu tiên trọng tâm, gồm: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư mở, tự cường, năng động; nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Thông qua ba ưu tiên này, Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy hợp tác APEC đi vào những vấn đề thiết thực, tạo ra các sáng kiến và kết quả hợp tác có giá trị lâu dài, đóng góp vào việc hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Trong đó, nâng cao năng suất nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy thương mại và đầu tư hướng tới duy trì động lực liên kết kinh tế, mở rộng thị trường, tăng cường kết nối, huy động nguồn lực phát triển và hình thành các chuỗi giá trị mới, góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn APEC 2040.

Ưu tiên thứ ba tập trung nâng cao tính tự cường, năng động của các nền kinh tế, tăng cường khả năng ứng phó với biến động, chủ động chuyển đổi để nắm bắt cơ hội và duy trì phát triển bền vững, qua đó cải thiện chất lượng đời sống người dân.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Hơn 200 hoạt động tại 7 tỉnh, thành phố

Trên cơ sở chủ đề và ba ưu tiên, Việt Nam dự kiến thiết kế hơn 200 hoạt động trong Năm APEC 2027, bao gồm các hội nghị cấp Bộ trưởng, hội nghị quan chức cao cấp (SOM) và đối thoại ở nhiều cấp độ.

Các hoạt động sẽ tập trung vào nhiều lĩnh vực như thương mại, tài chính, ngân hàng, an ninh lương thực, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ và kinh tế, giáo dục, công nghiệp, công nghệ sinh học, văn hóa sáng tạo và y tế.

Năm APEC 2027 là dịp quan trọng để giới thiệu tới bạn bè quốc tế hình ảnh một đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới; một nền kinh tế năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; con người thân thiện, hiếu khách cùng nền văn hóa đa dạng, giàu bản sắc. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Đáng chú ý, các hoạt động dự kiến được tổ chức tại 7 tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang. Việc mở rộng địa bàn tổ chức được kỳ vọng tạo điều kiện để các địa phương quảng bá tiềm năng, tăng cường kết nối quốc tế, thu hút đầu tư và giới thiệu bản sắc văn hóa, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đỉnh cao của Năm APEC 2027 là Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027. Việt Nam kỳ vọng sự kiện không chỉ là dấu mốc về năng lực tổ chức và đóng góp vào hợp tác kinh tế khu vực mà còn tạo cơ hội thúc đẩy phát triển hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế và nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Về công tác chuẩn bị, Việt Nam đã chủ động triển khai từ sớm dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, gồm 5 tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia, nhằm chỉ đạo, điều phối công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động.

Phóng viên trong nước và quốc tế tham dự họp báo. Ảnh: Hồng Nhung

Về nội dung, Việt Nam đang tiếp tục tham vấn các nền kinh tế thành viên và các ban thư ký chuyên môn để xây dựng sáng kiến, văn kiện và kết quả hợp tác, bảo đảm tính khả thi và khả năng triển khai lâu dài. Mục tiêu là xây dựng chương trình nghị sự đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn của khu vực, đồng thời kế thừa những thành quả và tầm nhìn của các nước chủ nhà trước đây.

Việt Nam mong muốn cùng các nền kinh tế thành viên đưa APEC đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ những lợi ích thiết thực và cơ hội phát triển mà tiến trình APEC mang lại. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Năm APEC 2027 cũng là cơ hội quan trọng để giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, năng động, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Với hơn 200 hoạt động dự kiến diễn ra tại 7 địa phương, Việt Nam mong muốn mang đến cho bạn bè quốc tế cơ hội trải nghiệm sự đa dạng về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

Hoạt động gần nhất trong khuôn khổ chuẩn bị cho Năm APEC 2027 là Hội nghị Quan chức cao cấp không chính thức APEC (ISOM), dự kiến diễn ra từ ngày 7-9/12 tới.