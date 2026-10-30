3 tỷ USD tiền mã hóa bị đóng băng sau sự cố Binance, giá Bitcoin lao dốc

Trong một thông cáo được phát hành vào 30/10, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance cho biết khoảng 3 tỷ USD tài sản tiền mã hoá đã bị đóng băng do một sự cố liên quan đến lỗ hổng an ninh. Đáng chú ý, việc thu hồi số tài sản trên có thể sẽ rất phức tạp.

Giá bitcoin đã giảm hơn 4% xuống dưới mốc 78.000 USD trong sáng nay khi những lo ngại về sự cố an ninh tại Binance gây chấn động thị trường tiền mã hóa.

Một số công ty tiền mã hóa, trong đó có cả đơn vị phát hành stablecoin Circle và Tether, đều đã tiến hành đóng băng những khoản tiền có liên quan đến sự cố 29/10. Trong khi đó, Binance tuyên bố sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại, đồng thời tạm thời đình chỉ hoạt động nạp và rút tiền để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, bồi thường cho khách hàng và thu hồi tài sản bị đánh cắp là hai quy trình hoàn toàn khác nhau.

Khi được CNBC hỏi liệu các tài sản tiền mã hóa đã bị đóng băng có thể được thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp hay không, ông Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu tại TRM Labs, công ty chuyên phân tích dữ liệu blockchain, đồng thời là cựu công tố viên liên bang và quan chức Bộ Tài chính Mỹ, trả lời: “Việc đóng băng ngăn dòng tiền tiếp tục dịch chuyển, còn quá trình thu hồi sẽ được thực hiện thông qua các thủ tục pháp lý”.

Theo ông, cơ quan thực thi pháp luật thường phải có lệnh của tòa án hoặc lệnh tịch thu tài sản trước khi phối hợp với các đơn vị phát hành stablecoin để giải phóng hoặc phát hành lại tài sản, sau đó hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

“Stablecoin là loại tài sản có khả năng thu hồi cao nhất trong thị trường tiền mã hóa, bởi đơn vị phát hành kiểm soát hợp đồng token. Tether và Circle có thể đóng băng, hủy và phát hành lại token, qua đó cho phép hoàn trả số USDT và USDC đã bị đóng băng cho nạn nhân”, ông Redbord nói. Nhưng quá trình hoàn trả số tiền bị đóng băng có thể mất nhiều thời gian.

Còn việc thu hồi các loại tiền mã hóa như bitcoin và ether lại khó khăn hơn nhiều, bởi những tài sản này không có đơn vị phát hành có khả năng trực tiếp đóng băng chúng. Thay vào đó, các nhà điều tra phải lần theo dòng tiền khi chúng di chuyển qua các sàn giao dịch, cầu nối blockchain và những dịch vụ tiền mã hóa khác. Tại những điểm này, các giao dịch đáng ngờ có thể được phát hiện và ngăn chặn nếu có điều kiện.

“Các cầu nối blockchain, dịch vụ hoán đổi tiền mã hóa, sàn giao dịch và các đơn vị giao dịch ngoài sàn (OTC) đều có thể trở thành điểm can thiệp để ngăn chặn dòng tiền”, ông Redbord giải thích.

Ông Ari Redbord tiết lộ thêm, khoảng 2,4 tỷ USD USDT và USDC đã bị đóng băng, trong khi ước tính khoảng 2,4 tỷ USD bitcoin và ether vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của kẻ tấn công, do đó nằm ngoài khả năng can thiệp trực tiếp của các đơn vị phát hành stablecoin.

“Đóng băng tài sản là bước đầu tiên để giảm thiểu thiệt hại. Thiệt hại chỉ thực sự giảm xuống khi số tiền bị đóng băng được trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp, và bước đó chỉ diễn ra sau khi tài sản đã được đóng băng”, ông nói.

Trong một diễn biến riêng biệt, công ty phân tích dữ liệu blockchain Chainalysis ước tính tổng giá trị tài sản bị đánh cắp tại thời điểm xảy ra sự cố an ninh bị nghi ngờ vào khoảng 5,91 tỷ USD. Ông Eric Jardine, Giám đốc nghiên cứu tại Chainalysis, nói rằng việc đóng băng tài sản có thể ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền tiếp theo trong lúc các nhà điều tra truy tìm dòng tiền. Dù vậy, để hoàn trả tài sản, cần có sự phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật, các sàn giao dịch và đơn vị phát hành token. “Không có một mốc thời gian tiêu chuẩn nào cho quá trình thu hồi tài sản. Việc đóng băng về mặt kỹ thuật có thể diễn ra nhanh chóng, trong khi quá trình hoàn trả tiền có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm”, ông Jardine nhấn mạnh trên CNBC.