3 tuyến Metro nào sắp khởi công tại TP.HCM?

Chạy đua thủ tục

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, các dự án nằm trong nhóm đường sắt đô thị được thành phố ưu tiên triển khai giai đoạn 2026-2030.

Hiện các đơn vị đang hoàn thiện phương án công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình và hồ sơ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trong đó, tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,8km, từ Depot Phú Chánh đến ga Bến xe Suối Tiên, kết nối với tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang hoàn thiện phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hồ sơ hướng tuyến và vị trí công trình.

Tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 35km, từ ga S5 giao với tuyến số 1 đến ga Tao Đàn, kết nối với Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ hướng tuyến, vị trí công trình.

TP.HCM đặt mục tiêu khởi công 3 tuyến Metro vào cuối năm 2026.

Trong khi đó, tuyến số 6, Vành đai trong - giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài khoảng 23km. Tuyến dự kiến kết nối khu vực nút giao Bà Quẹo với ga ST09 của Metro số 2, sau đó đến khu vực ga Phú Hữu và kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

TP.HCM đã gửi Bộ Xây dựng lấy ý kiến thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng đã trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình.

Theo kế hoạch, 3 dự án dự kiến được phê duyệt trong tháng 12/2026 và khởi công vào cuối năm.

Ngoài 3 tuyến trên, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ.

Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản kiến nghị nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành, qua đó tăng khả năng kết nối mạng lưới đường sắt đô thị với các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

Metro số 2 tăng tốc tại các nhà ga

Cùng với công tác chuẩn bị các tuyến mới, TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài khoảng 11,3km, gồm 10 nhà ga ngầm, một ga trên cao và một depot, tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng.

Dự án được khởi công ngày 15/1 và ký hợp đồng EPC ngày 8/4. Liên danh Tổng thầu EPC gồm Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và China Railway Group Limited đang triển khai khảo sát, thiết kế, tổ chức giao thông và thi công tại hiện trường.

Từ ngày 22/1 - 19/6, công tác khảo sát địa chất đã hoàn thành 506 lỗ khoan trên toàn tuyến, phục vụ các hạng mục gồm 11 nhà ga, đoạn thi công bằng máy đào hầm TBM, đoạn chuyển tiếp từ ngầm lên cao, ga trên cao, cầu cạn, đường dẫn vào depot và khu vực depot.

Trong tháng 9, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã phê duyệt thiết kế tường vây tại ga ST04 - Hòa Hưng và ST06 - Phạm Văn Hai. Trước đó, thiết kế tường vây tại ga ST05 - Lê Thị Riêng và ST10 - Phạm Văn Bạch cũng đã được phê duyệt.

Tại ga ST05 - Lê Thị Riêng, tường dẫn đã thi công 207/491,5m, đạt khoảng 42%; tường vây đạt 40/87 tấm, tương đương 45,97%.

Ga ST06 - Phạm Văn Hai đã đào 101,5/280m tường dẫn, đạt khoảng 37%. Ga ST09 - Bà Quẹo hoàn thành 20/270m tường dẫn, tương đương khoảng 7,4%.

Khu vực thi công tuyến Metro số 2 tại ga Lê Thị Riêng.

Tại ga ST10 - Phạm Văn Bạch, tường dẫn đã thi công 229/533m, đạt khoảng 43% và hoàn thành giai đoạn 1; tường vây đạt 27/88 tấm, khoảng 30,68%.

Đối với ga ST02 - Tao Đàn và ST07 - Bảy Hiền, Tổng thầu EPC được cấp phép thi công từ ngày 12/9, hiện đang tập kết máy móc, thiết bị và chuẩn bị các điều kiện để triển khai.

Công tác phân luồng, tổ chức giao thông, làm đường tạm và đường tránh cũng được triển khai tại các khu vực nhà ga. Đến nay, việc phân luồng giao thông đã hoàn thành tại ST04 - Hòa Hưng, ST05 - Lê Thị Riêng, ST06 - Phạm Văn Hai, ST09 - Bà Quẹo và ST10 - Phạm Văn Bạch.

Phương án phân luồng, rào chắn tại ST02 - Tao Đàn và ST07 - Bảy Hiền đang được chuẩn bị, dự kiến triển khai từ ngày 10/10. Với các ga ST01 - Bến Thành, ST03 - Dân Chủ và ST08 - Nguyễn Hồng Đào, các phương án liên quan tiếp tục được hoàn thiện.

Tuyến metro số 2 đã hoàn thành 506 lỗ khoan khảo sát.

Từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tập trung quản lý hợp đồng EPC, kiểm soát chất lượng, an toàn và tiến độ; đồng thời đẩy mạnh thi công tường dẫn, tường vây tại 6 ga ngầm.

Các hạng mục cầu cạn, nhà ga trên cao và depot dự kiến được tổ chức thi công từ tháng 11. Thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành phân luồng, tổ chức giao thông tại các nhà ga còn lại trong năm 2026.

Theo kế hoạch, máy đào hầm TBM đầu tiên dự kiến sẵn sàng vận hành và bắt đầu đào hầm vào tháng 10/2027. Đến tháng 3/2029, các nhà ga trên tuyến dự kiến hoàn thành kết cấu chính; cuối năm 2029 hoàn tất lắp đặt đường ray trên tuyến chính và depot. Đến cuối năm 2030, dự án dự kiến hoàn thành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác thương mại.

Metro số 2 đồng loạt dựng rào từ ngày 10/10

Từ ngày 10/10, nhiều vị trí trên tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ đồng loạt quây rào thi công, kéo theo điều chỉnh giao thông tại nhiều tuyến đường. Trước mắt, ga Tao Đàn và ga Bảy Hiền triển khai rào chắn; các ga Bến Thành, Dân Chủ dự kiến thực hiện từ đầu tháng 11.

Tại ga Tao Đàn, đoạn Cách Mạng Tháng Tám từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức một chiều về Nguyễn Thị Minh Khai; chiều ngược lại đi theo Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Thủ Khoa Huân, Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn Cao Thắng - Huyền Trân Công Chúa, cũng tổ chức một chiều và phân luồng qua Trương Định, Võ Văn Tần hoặc Nguyễn Đình Chiểu.

Tại ga Bảy Hiền, phương tiện từ Trường Chinh không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám, phải rẽ vào Lý Thường Kiệt hoặc Hoàng Văn Thụ. Khu vực ga Nguyễn Hồng Đào, ô tô khách và xe tải trên Trường Chinh, đoạn Trương Công Định - Đồng Đen, bị cấm theo hướng về Bảy Hiền và được hướng dẫn qua Trương Công Định, Bàu Cát, Đồng Đen.

Dự án Metro số 2 dài khoảng 11,3km, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tuyến Metro này phấn đấu đưa máy TBM vào đào hầm từ tháng 10/2027, hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029 và khai thác thương mại vào cuối năm 2030.