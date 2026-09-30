3 tuyến cao tốc được đề xuất thí điểm tổ chức 'làn vượt xe'

Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các đơn vị quản lý cao tốc nghiên cứu, xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn, trong đó bố trí "làn vượt xe" nhằm khai thác hiệu quả năng lực thông hành và nâng cao an toàn giao thông.

Đề nghị này được đưa ra trên cơ sở Văn bản số 4967/CSGT-P7 ngày 7/8/2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) về việc phối hợp triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông, bố trí “làn vượt xe” trên đường cao tốc và cấm mượn làn ngược chiều để vượt xe trên quốc lộ 6.

Theo đó, 3 tuyến cao tốc được Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị nghiên cứu phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn gồm: Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Giẽ - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo phương án Cục CSGT đề xuất, làn sát dải phân cách giữa (làn 1) được bố trí làm làn dành riêng để vượt xe. Phương tiện chỉ sử dụng làn này để vượt, sau khi hoàn thành phải chuyển về làn bên phải phù hợp với tốc độ lưu thông và không chạy liên tục trên làn vượt khi các làn bên phải đang trống.

Đề xuất bố trí làn vượt xe trên cao tốc của Cục CSGT. Ảnh: Cục CSGT

Cục CSGT cho biết trên các tuyến cao tốc có từ hai làn xe mỗi chiều trở lên, một số xe tải nặng, xe khách và phương tiện chạy chậm thường kéo dài trên làn sát dải phân cách, không nhường đường cho xe phía sau.

Tình trạng này có thể làm giảm năng lực thông hành, gây cản trở giao thông và gia tăng nguy cơ tai nạn khi các phương tiện phía sau phải vượt phải đột ngột.

Trong số các tuyến được Cục CSGT kiến nghị, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được xác định có điều kiện phù hợp để triển khai. Tuyến cao tốc này có quy mô hạ tầng đạt chuẩn, hệ thống giao thông thông minh (ITS) đồng bộ và đủ điều kiện thí điểm.

Hệ thống giao thông ITS trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đối với cao tốc Cầu Giẽ - Cao Bồ, đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cục CSGT cũng đề xuất thí điểm với quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, kết hợp điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa xuống 100 km/h.

Theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, các đơn vị quản lý cao tốc sẽ đề xuất cụ thể phạm vi, vị trí, nội dung tổ chức giao thông; hệ thống báo hiệu, các giải pháp bảo đảm an toàn và phương án đánh giá kết quả thí điểm. Thời gian dự kiến thực hiện thí điểm là 3 tháng.

Đáng chú ý, phương án phải xác định rõ các chỉ tiêu đánh giá ở cả 3 giai đoạn: Trước, trong và sau thí điểm. Đây sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả thực tế của phương án tổ chức giao thông mới, đồng thời xem xét khả năng tiếp tục áp dụng sau khi kết thúc thời gian thí điểm.

Quá trình nghiên cứu, thí điểm có sự tham gia, phối hợp của Cục CSGT và các đơn vị liên quan.