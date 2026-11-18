Khi nào được điều chỉnh biên chế viên chức?

Theo Điều 10 Nghị định 406/2026/NĐ-CP về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, việc điều chỉnh biên chế viên chức được thực hiện trong 3 trường hợp.

Thứ nhất, đơn vị sự nghiệp công lập có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định số lượng người làm việc quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Thứ hai, đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Thứ ba, đơn vị sự nghiệp công lập được chuyển giao theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Điều 6 Nghị định 406 xác định 3 căn cứ để xác định số lượng người làm việc. Trong đó, có vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và đặc thù của đơn vị.

Bên cạnh đó là yêu cầu phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phương pháp quản trị mới, cải cách thủ tục hành chính và tinh giản quy trình công việc. Căn cứ còn lại là thực tế quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao và mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Như vậy, việc điều chỉnh biên chế không chỉ xuất phát từ thay đổi về tổ chức, bộ máy mà còn gắn với vị trí việc làm, khối lượng công việc và khả năng sử dụng nhân lực thực tế của từng đơn vị.

Việc điều chỉnh biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập phải căn cứ vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế. Ảnh: Thanh Thắng

Hồ sơ điều chỉnh phải gắn với vị trí việc làm

Khoản 2 Điều 10 quy định hồ sơ đề nghị điều chỉnh biên chế viên chức gồm văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ căn cứ, cơ sở đề xuất; thực trạng bố trí, sử dụng viên chức; phương án điều chỉnh gắn với việc bố trí, sử dụng viên chức theo vị trí việc làm.

Hồ sơ cũng phải thể hiện dự kiến nguồn viên chức bổ sung, thay thế; dự kiến thực hiện chính sách tinh giản biên chế và dự toán kinh phí để thực hiện.

Các tài liệu liên quan gửi kèm gồm quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể hoặc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập; văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ; văn bản phân cấp, ủy quyền; quyết định phê duyệt mức độ tự chủ tài chính và biên bản bàn giao nhân sự.

Theo khoản 3 Điều 10, các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, khi thuộc trường hợp được điều chỉnh, phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định, báo cáo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với một số nhóm đơn vị thuộc phạm vi quy định tại Điều 2, hồ sơ được báo cáo cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp để tổng hợp, chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện thẩm định.

Phân định thẩm quyền từ cấp bộ đến cấp xã

Nghị định 406/2026/NĐ-CP phân định thẩm quyền điều chỉnh biên chế viên chức tại khoản 4 Điều 10.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, người đứng đầu bộ quyết định điều chỉnh biên chế viên chức đối với các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong tổng biên chế viên chức được Bộ trưởng Bộ Nội vụ giao và bảo đảm phù hợp với nguyên tắc xác định, quản lý số lượng người làm việc.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh biên chế viên chức trong các đơn vị thuộc phạm vi quản lý ở cấp tỉnh và tổng biên chế viên chức giữa các cấp xã, trong tổng số được cơ quan có thẩm quyền giao.

Ở cấp xã, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định điều chỉnh biên chế viên chức đối với từng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, trong tổng biên chế viên chức được HĐND cấp tỉnh quyết định.

Đối với việc điều chỉnh biên chế viên chức của các bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh trong tổng số biên chế viên chức giai đoạn 5 năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, sau khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh biên chế giữa các địa phương do cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương quyết định, trong tổng biên chế viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

Riêng việc điều chuyển biên chế giữa bộ với địa phương hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan được giao thẩm quyền khác, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chuyển, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quyết định điều chỉnh giảm hoặc tăng biên chế viên chức của các bộ theo từng trường hợp được quy định tại Nghị định.

Một nguyên tắc quan trọng được đặt ra tại điểm e khoản 4 Điều 10 là việc điều chỉnh, điều chuyển biên chế viên chức không được làm tăng tổng biên chế viên chức đã được cấp có thẩm quyền giao tại thời điểm điều chỉnh, điều chuyển.

Trường hợp việc điều chỉnh có yêu cầu bổ sung biên chế so với tổng số đã được giao, việc bổ sung phải thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Nghị định.

Nghị định 406/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026. Cùng thời điểm này, Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập hết hiệu lực thi hành.