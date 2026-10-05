3 trụ cột cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ ý tưởng sang sản phẩm

Phát biểu tại Diễn đàn, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo Nguyễn Mai Dương cho biết, Diễn đàn tập trung trao đổi về năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia, làm chủ công nghệ lõi, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ.

Mục tiêu là đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ trở thành tài sản, sản phẩm và giá trị thương mại; đồng thời hình thành một chuỗi từ lựa chọn đúng công nghệ, làm chủ công nghệ, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ đến đưa công nghệ vào sản xuất, thị trường và mở rộng ứng dụng.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: BTC

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính cho phát triển trong giai đoạn mới. Thời gian qua, nhiều chủ trương của Đảng đã được thể chế hóa thông qua Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Công nghệ cao, Luật Chuyển đổi số, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ cùng nhiều văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, từng bước hình thành hành lang pháp lý cho nghiên cứu khoa học, phát triển và thử nghiệm công nghệ, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển đổi số và huy động nguồn lực xã hội.

Với thông điệp “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội Đổi mới sáng tạo năm 2026 đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ ý tưởng sang sản phẩm, từ nghiên cứu sang ứng dụng và thương mại hóa, từ mô hình đơn lẻ sang những kết quả có thể nhân rộng.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, cần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ chiến lược. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy việc khai thác, thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ để đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ trở thành tài sản, sản phẩm và giá trị thị trường.

3 trụ cột, tạo động lực cho đổi mới sáng tạo

Diễn đàn Tương lai khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 tập trung kết nối 3 trụ cột: Công nghệ chiến lược, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hạ tầng số; hướng tới những hành động cụ thể; kết quả có thể đo lường và mô hình có khả năng nhân rộng.

Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về năng lực trí tuệ nhân tạo quốc gia, làm chủ công nghệ lõi, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm công nghệ chiến lược và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ. Mục tiêu là đưa kết quả nghiên cứu và công nghệ trở thành tài sản, sản phẩm và giá trị thương mại; đồng thời hình thành một chuỗi từ lựa chọn đúng công nghệ, làm chủ công nghệ, bảo hộ và khai thác tài sản trí tuệ đến đưa công nghệ vào sản xuất, thị trường và mở rộng ứng dụng.

Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ diễn đàn. Ảnh: BTC

Trụ cột thứ hai là đổi mới sáng tạo, với trọng tâm từ phát triển hệ sinh thái đến tạo ra những hành động, kết quả và mô hình có thể nhân rộng. Theo đó, doanh nghiệp phải thực sự trở thành chủ thể trung tâm của đổi mới sáng tạo; viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức trung gian, nhà đầu tư và cơ quan quản lý cần hình thành các cơ chế hợp tác thực chất.

Trụ cột thứ ba là chuyển đổi số quốc gia, từ khung kiến trúc số đến dữ liệu, hạ tầng dùng chung và năng lực triển khai ở quy mô quốc gia. Theo Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, 3 trụ cột này không thể tách rời nhau. Công nghệ chiến lược tạo ra năng lực mới; đổi mới sáng tạo biến tri thức công nghệ thành sản phẩm, quy trình, mô hình và giá trị mới trong thực tiễn; chuyển đổi số tạo hạ tầng để các kết quả được kết nối, mở rộng và lan tỏa nhanh hơn.