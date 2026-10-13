3 triển lãm quốc tế kết nối công nghệ với nhu cầu sản xuất tại miền Bắc

Việc tổ chức đồng thời 3 triển lãm hình thành mô hình “Một điểm đến - Ba triển lãm” với hệ sinh thái công nghiệp đa lĩnh vực, kết nối công nghệ, giải pháp và cơ hội hợp tác trải dài từ cơ khí chính xác, sản xuất chế tạo đến điện tử - bán dẫn và công nghệ xử lý, chế biến, đóng gói. Tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ theo nhu cầu của từng công đoạn sản xuất, đồng thời tìm kiếm nhà cung cấp và đối tác trong chuỗi cung ứng.

Triển lãm quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ

Tại Triển lãm, các trung tâm gia công CNC nhiều trục, thiết bị đo kiểm, hệ thống tự động hóa được giới thiệu bên cạnh công nghệ chế biến, đóng gói và thiết bị phục vụ sản xuất điện tử - bán dẫn. Sự hiện diện của nhiều nhóm giải pháp trong cùng không gian cho thấy mối liên hệ giữa chế tạo máy móc, điều khiển dây chuyền, kiểm soát chất lượng và hoàn thiện sản phẩm.

Với sự đồng hành của các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành nghề, tổ chức chuyên môn cùng cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, chuỗi triển lãm có tổng diện tích trưng bày 10.000 m², quy tụ hơn 300 đơn vị trưng bày đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng 5 nhóm gian hàng quốc tế. Sự kiện dự kiến chào đón hơn 8.000 khách tham quan thương mại, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất, nhà cung ứng, đơn vị công nghệ, chuyên gia và đối tác trong hệ sinh thái công nghiệp tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trọng điểm phía Bắc.

Tiếp cận công nghệ theo chuỗi sản xuất

Đây là lần đầu tiên MTA Hanoi, ProPak Hanoi và SemiTronics Vietnam được tổ chức đồng thời tại một địa điểm. Trong đó, MTA Hanoi bước vào kỳ triển lãm thứ 11; ProPak Hanoi lần đầu được tổ chức tại miền Bắc, trên nền tảng kinh nghiệm gần hai thập kỷ của ProPak Vietnam; còn SemiTronics Vietnam ra mắt với trọng tâm là công nghiệp điện tử và bán dẫn.

Theo ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets, sự kết hợp này xuất phát từ thực tế các lĩnh vực công nghiệp ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ. “Cơ khí chính xác cung cấp máy móc, thiết bị; điện tử và bán dẫn mang lại năng lực điều khiển thông minh; công nghệ chế biến và đóng gói đưa sản phẩm hoàn chỉnh ra thị trường”, ông cho biết.

Ông Ian Roberts, Phó Chủ tịch cấp cao khu vực châu Á của Informa Markets

Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp có điều kiện xem xét giải pháp công nghệ trong tổng thể dây chuyền, thay vì chỉ đánh giá từng thiết bị riêng lẻ. Chẳng hạn, đầu tư máy gia công cần tính đến khả năng đo kiểm và kiểm soát chất lượng; nâng cấp dây chuyền chế biến phải đồng thời giải quyết yêu cầu đóng gói, bảo quản và vận hành ổn định. Việc tiếp cận nhiều nhà cung cấp tại một địa điểm cũng giúp doanh nghiệp so sánh công nghệ với nhu cầu và khả năng đầu tư của mình.

Ông Ian Roberts cho rằng Hà Nội là địa điểm phù hợp khi các trung tâm sản xuất tại miền Bắc, như Bắc Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hưng Yên, tiếp tục phát triển. Cùng với sự mở rộng của hoạt động công nghiệp, các nhà đầu tư quốc tế ngày càng cần tìm kiếm nhà cung ứng trong nước đáp ứng yêu cầu về công nghệ, chất lượng và tiến độ.

Theo số liệu được Ban tổ chức dẫn tại sự kiện, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026 tăng 12,3% so với cùng kỳ, riêng ngành chế biến, chế tạo tăng 12,9%. Trong bối cảnh sản xuất mở rộng, bài toán đối với doanh nghiệp không chỉ là đầu tư thêm thiết bị mà còn là lựa chọn công nghệ phù hợp để nâng năng suất, duy trì chất lượng và kiểm soát chi phí.

Nâng năng lực cơ khí và công nghiệp hỗ trợ

Tại lễ khai mạc, Ông Chu Việt Cường, đại diện Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực sản xuất trong nước để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Dòng vốn đầu tư nước ngoài đã góp phần hình thành nhiều chuỗi sản xuất, nhưng cơ hội cung ứng linh kiện, phụ tùng và dịch vụ công nghiệp của doanh nghiệp nội địa vẫn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng.

Theo ông Cường, các triển lãm không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp trong nước tiếp cận công nghệ, tìm kiếm đối tác và đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi cung ứng quốc tế. Qua đó, doanh nghiệp Việt có thể mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực sản xuất và tăng tỉ lệ nội địa hóa.

Ông Chu Việt Cường, đại diện Cục Công Nghiệp, Bộ Công Thương

“Chúng ta cần chuyển từ tư duy chủ yếu dựa vào thu hút đầu tư sang đồng thời phát triển năng lực sản xuất trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tăng cường khả năng tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng”, Ông Chu Việt Cường nhấn mạnh.

Theo định hướng được nêu tại sự kiện, hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp cần gắn với đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, quản trị sản xuất, chuyển đổi số, tự động hóa và truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, cần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước thông qua các hoạt động tìm kiếm, đánh giá và phát triển nhà cung cấp Việt Nam.

Những nội dung này được phản ánh qua các nhóm công nghệ trưng bày tại MTA Hanoi 2026. Với thông điệp “Rise to Precision - Vươn tầm chính xác”, triển lãm giới thiệu máy gia công, trung tâm CNC nhiều trục, dụng cụ cắt gọt, thiết bị đo lường, kiểm tra chất lượng và giải pháp tự động hóa. Hai nhóm gian hàng Hàn Quốc mang đến các công nghệ phục vụ hoạt động cơ khí, chế tạo.

Đối với doanh nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, việc tiếp cận thiết bị mới cần đi cùng đánh giá yêu cầu sản xuất thực tế, từ gia công khuôn mẫu, đồ gá đến linh kiện và phụ tùng. Khả năng duy trì độ chính xác, chất lượng ổn định và tổ chức sản xuất hiệu quả là những yếu tố quyết định việc đáp ứng đơn hàng, nhất là với khách hàng trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Bên cạnh khu trưng bày, các hội thảo của MTA Hanoi đề cập nhà máy thông minh với trí tuệ nhân tạo công nghiệp, thị giác máy và bản sao số; kết nối doanh nghiệp FDI với nhà cung cấp Việt Nam; nâng cao năng lực cơ khí và sử dụng năng lượng sạch. Nội dung trao đổi hướng đến cả lựa chọn công nghệ lẫn cách vận hành, quản trị nhà máy sau đầu tư.

Đổi mới chế biến, đóng gói theo yêu cầu thị trường

Nếu MTA Hanoi tập trung vào năng lực chế tạo, ProPak Hanoi 2026 mở rộng sang các công đoạn chế biến, chiết rót, đóng gói, bảo quản và vận chuyển sản phẩm. Triển lãm giới thiệu giải pháp cho ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, bao bì, nguyên vật liệu, logistics và chuỗi cung ứng lạnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) đề cập yêu cầu đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện năng suất, hiệu quả vận hành và phát triển bền vững. Với ngành đồ uống, việc đổi mới công nghệ chế biến, chiết rót và đóng gói có liên quan trực tiếp đến giảm hao hụt, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu, năng lượng và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Cùng với công nghệ sản xuất, thiết kế và vật liệu bao bì cũng cần đáp ứng những đòi hỏi mới từ thị trường. Bao bì không chỉ bảo vệ sản phẩm mà còn phải thuận tiện cho người sử dụng, phù hợp với yêu cầu bảo quản và ngày càng được xem xét dưới góc độ môi trường. Những yếu tố như dễ mở, dễ đóng lại, thuận tiện khi cầm nắm hay lựa chọn vật liệu thích hợp đều tác động đến phương án thiết kế.

Các vấn đề này được đưa vào chương trình đào tạo chuyên sâu có sự tham gia của Viện Bao bì Úc, cũng như chuỗi hội thảo của ProPak Hanoi về công nghệ thực phẩm thông minh, đổi mới bao bì đồ uống, thiết kế sinh thái và tái chế chất lượng cao. Chương trình còn đề cập các yêu cầu môi trường đối với bao bì, công nghệ sản xuất thuốc vô trùng và kiểm soát phơi nhiễm khi pha chế thuốc có hoạt tính cao.

Trong khuôn khổ ProPak Hanoi, DrinkTech Vietnam 2026 bổ sung các nội dung chuyên sâu dành cho ngành bia, rượu và nước giải khát. Hội nghị DrinkTech, phối hợp tổ chức cùng VBA, tập trung vào công nghệ sản xuất hiện đại, bao bì thông minh, bền vững và các giải pháp nâng cao hiệu suất. Theo VBA, việc tổ chức ProPak tại miền Bắc tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nhà cung cấp công nghệ và đối tác quốc tế.

Mở rộng kết nối trong lĩnh vực điện tử - bán dẫn

Cùng hiện diện với hai triển lãm trên, SemiTronics Vietnam 2026 tập trung vào nhóm công nghệ và dịch vụ phục vụ ngành điện tử - bán dẫn. Sự kiện quy tụ 100 thương hiệu đến từ 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu thiết bị, vật liệu sản xuất, công nghệ đóng gói và kiểm thử, linh kiện điện tử, hạ tầng khu công nghiệp cùng các dịch vụ hỗ trợ đầu tư.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, hội nghị SEMICONNECT Vietnam 2026 với chủ đề “Vật liệu cho Ngành Bán dẫn” tạo diễn đàn trao đổi về công nghệ, vật liệu và cơ hội hợp tác đầu tư. Chương trình cũng có hoạt động tham quan Khu công nghiệp DEEP C và USI Vietnam, giúp các bên tìm hiểu điều kiện hạ tầng, môi trường đầu tư và năng lực sản xuất thực tế.

Việc đưa công nghệ điện tử - bán dẫn vào cùng không gian với cơ khí chính xác và chế biến, đóng gói góp phần mở rộng góc nhìn của doanh nghiệp về mối liên kết giữa các ngành. Từ vật liệu, linh kiện, thiết bị đến hệ thống điều khiển và sản phẩm hoàn chỉnh, mỗi công đoạn đều đặt ra những yêu cầu riêng về công nghệ và nhà cung cấp.

Một điểm chung của ba triển lãm là các hoạt động kết nối được tổ chức theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Tại MTA Hanoi, chương trình Speed Matching bố trí những cuộc gặp trực tiếp giữa nhà máy, khách mua hàng và nhà cung cấp, mỗi phiên kéo dài 10 - 15 phút. Nội dung trao đổi tập trung vào nhu cầu máy móc, linh kiện, dụng cụ, đo kiểm, tự động hóa và giải pháp sản xuất, làm cơ sở cho những cuộc làm việc chuyên sâu sau sự kiện.

MTA Hanoi còn triển khai Factory Champion - Chương trình Đại sứ Nhà máy - lần đầu tiên, kết nối lãnh đạo, quản lý và kỹ sư đang làm việc trực tiếp tại nhà máy. Thông qua việc chia sẻ các yêu cầu và vướng mắc trong vận hành, phía cung cấp công nghệ có thêm thông tin để đề xuất giải pháp phù hợp. ProPak Hanoi cũng tổ chức các phiên gặp trực tiếp giữa người mua và nhà cung cấp thiết bị, công nghệ, giải pháp theo nhu cầu.

Theo đại diện Cục Công nghiệp, những hoạt động kết nối như vậy được kỳ vọng góp phần hình thành hợp đồng, dự án đầu tư và chương trình phát triển nhà cung cấp Việt Nam cho các doanh nghiệp lớn, tập đoàn quốc tế. Tuy nhiên, cơ hội tại triển lãm chỉ có thể chuyển thành hợp tác lâu dài khi doanh nghiệp tiếp tục cải thiện năng lực kỹ thuật, quản trị sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Từ góc nhìn đó, giá trị thiết thực của việc tổ chức đồng thời MTA Hanoi, ProPak Hanoi và SemiTronics Vietnam không chỉ nằm ở số lượng công nghệ được giới thiệu, mà còn ở khả năng kết nối nhu cầu nâng cấp sản xuất với những giải pháp và đối tác phù hợp. Việc lựa chọn, ứng dụng công nghệ sau triển lãm mới là thước đo hiệu quả đối với từng doanh nghiệp tham dự.