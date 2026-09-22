3 trẻ sơ sinh tử vong trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Ấn Độ

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Vụ cháy xảy ra lúc 23h50 đêm 21-9. Hỏa hoạn bùng phát tại Khoa Chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt thuộc Viện Khoa học Y khoa Rajiv Gandhi (RIMS) ở Adilabad, bang Telangana.

Theo báo cáo ban đầu, lửa có thể bùng phát do chập điện điều hòa, khói dày đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ khoa phòng.

Lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường và kịp thời khống chế đám cháy. 28 trẻ sơ sinh khác đang điều trị tại đây đã được sơ tán an toàn.

Cảnh sát địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ việc, làm rõ hệ thống điện, thiết bị điều hòa và công tác phòng cháy chữa cháy tại khoa sơ sinh có đảm bảo an toàn hay không.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ

Thủ hiến bang Telangana Revanth Reddy gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo bệnh viện tập trung chăm sóc, theo dõi sức khỏe cho các cháu bé được sơ tán.

Ông cũng yêu cầu điều tra toàn diện và siết chặt an toàn điện, phòng cháy tại tất cả bệnh viện trên địa bàn bang để tránh tái diễn sự cố tương tự.

Theo Xinhua