3 tình nguyện viên kịp thời hiến máu cấp cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

2 cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh là Đại úy Đặng Hoàng Nam, Phó Đội trưởng và Thiếu úy Bế Ngọc Hưởng truyền 2 đơn vị máu cứu sản phụ nguy kịch.

Khoảng 16h cùng ngày, Câu lạc bộ Hiến máu SOS tỉnh nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về trường hợp một sản phụ đang trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cần gấp nguồn máu nhóm O để cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, câu lạc bộ khẩn trương huy động tình nguyện viên. 3 người đã kịp thời có mặt tại bệnh viện để hiến máu, gồm chị Dương Nguyễn Song Mai (tổ dân phố Bằng Giang, phường Nùng Trí Cao) và 2 cán bộ Phòng Tham mưu, Công an tỉnh là Đại úy Đặng Hoàng Nam, Phó Đội trưởng và Thiếu úy Bế Ngọc Hưởng.

Tình nguyện viên Dương Nguyễn Song Mai kịp thời hiến máu cứu người bệnh.

Với tinh thần sẵn sàng sẻ chia, các tình nguyện viên đã nhanh chóng có mặt khi người bệnh cần máu. Những đơn vị máu được hiến tặng kịp thời góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, mang lại cơ hội sống cho người bệnh.