3 tính năng mới mà nhiều chủ xe vẫn bỏ qua

Công nghệ ô tô hiện đại ngày càng phát triển với nhiều tính năng hỗ trợ lái xe an toàn và tiện lợi. Tuy nhiên, nhiều tài xế vẫn chưa biết hoặc chưa sử dụng đúng cách ba tính năng phổ biến gồm sang số bằng tay qua paddle shifters, giữ phanh tự động Auto Hold và kiểm soát hành trình thích ứng Adaptive Cruise Control.

Nhiều tài xế vẫn chưa tận dụng hết các tính năng hỗ trợ lái hiện đại trên ô tô, ảnh hưởng đến trải nghiệm và an toàn. Ảnh: Autopostglobal

Paddle shifters là bộ điều khiển cho phép người lái chuyển số thủ công mà không cần rời tay khỏi vô lăng. Tính năng này rất hữu ích khi lái xe trên những đoạn đường dốc, giúp tận dụng lực hãm động cơ để giảm mài mòn phanh, từ đó kéo dài tuổi thọ hệ thống phanh.

Auto Hold là chức năng giữ xe đứng yên sau khi dừng mà không cần giữ chân phanh liên tục. Điều này giúp giảm mệt mỏi cho người lái khi phải dừng chờ trong các tình huống giao thông đông đúc hoặc đèn đỏ kéo dài, đồng thời tăng sự an toàn khi khởi hành trở lại.

Adaptive Cruise Control (ACC) là hệ thống kiểm soát hành trình tự động điều chỉnh tốc độ để duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ở các phiên bản nâng cao, ACC còn có khả năng xử lý tình huống dừng và đi trong giao thông đông, giúp giảm áp lực cho người lái trên những cung đường dài hoặc kẹt xe.

Mặc dù những tính năng này mang lại nhiều lợi ích về an toàn và sự tiện nghi, nhiều chủ xe vẫn chưa khai thác hết hoặc chưa hiểu rõ cách sử dụng. Việc làm quen và áp dụng đúng cách sẽ giúp cải thiện trải nghiệm lái, đồng thời giảm thiểu rủi ro và hao mòn xe.

Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và thực hành trong điều kiện an toàn để tận dụng tối đa các công nghệ hỗ trợ hiện đại trên ô tô. Đây cũng là bước cần thiết để nâng cao kỹ năng lái xe, đặc biệt trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp.