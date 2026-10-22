3 tỉnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 2 giờ đến 5 giờ ngày 22/10), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to như: Pa Vệ Sử 60mm (Lai Châu); Đoàn Kết 21.8mm (Điện Biên); Đức Giang 45.6mm (Hà Tĩnh);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

3 tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong ngày 22/10. Ảnh: PV

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Lai Châu, Điện Biên có mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Hà Tĩnh có mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

Lai Châu: Bum Nưa, Bum Tở, Hua Bum, Khổng Lào, Mù Cả, Mường Tè, Pa Tần, Pa Ủ, Phong Thổ, Thu Lũm.

Điện Biên: Mường Nhé, Sín Thầu.

Hà Tĩnh: Đồng Lộc, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Thịnh, Đức Thọ, Gia Hanh, Hà Linh, Hương Sơn, Kim Hoa, Mai Hoa, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Vũ Quang.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.