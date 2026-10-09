3 thức uống từ quả táo giúp kiện tỳ vị, dưỡng khí huyết

Theo y học cổ truyền, việc nấu chín giúp táo giảm bớt tính lương (mát), chuyển sang tính bình hoặc ôn, từ đó tăng cường công năng kiện tỳ, thu liễm đường ruột và trừ thấp. Dưới đây là 3 cách kết hợp quả táo tươi cùng các nguyên liệu quen thuộc thành thức uống bổ dưỡng, đặc biệt phù hợp cho người tỳ vị hư yếu, nhiều đờm thấp, da dẻ kém hoặc hay chướng bụng, mệt mỏi…

1. Kết hợp quả táo tươi và đại táo

Thành phần: 1 quả táo tươi, 5 quả đại táo (táo tàu), lượng nước vừa đủ.

Cách thực hiện:

Rửa sạch vỏ quả táo với nước muối, cắt miếng cả vỏ, bỏ lõi.

Đại táo rửa sạch, bóc bỏ hạt để giảm tính táo nhiệt.

Cho quả táo tươi và đại táo vào nồi với lượng nước vừa đủ, đun sôi lớn rồi hạ nhỏ lửa ninh trong 15 phút.

Tác dụng: Đại táo vị ngọt, tính ôn, có công năng kiện tỳ ích khí, dưỡng huyết. Sự kết hợp giữa táo nấu chín và đại táo giúp tăng cường vận hóa tỳ vị, bổ khí huyết mà không gây nê trệ. Theo y học hiện đại, thức uống này cung cấp chất xơ hòa tan (pectin) đã được thủy phân cùng các polyphenol, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện tuần hoàn vi mạch ngoại biên (giúp giảm tay chân lạnh, da dẻ tái nhợt).

Quả táo nấu chín kết hợp cùng một số nguyên liệu tạo thành những thức uống ôn trung, kiện tỳ, giúp trừ thấp, dưỡng khí huyết và cải thiện rõ rệt tình trạng mệt mỏi. Ảnh AI.

2. Thức uống kết hợp quả táo và sơn tra

Thành phần: 1 quả táo tươi, 10g sơn tra khô, lượng nước vừa đủ, một ít đường phèn (tùy chọn).

Cách thực hiện:

Táo rửa sạch với muối, cắt miếng, bỏ lõi (có thể gọt vỏ hoặc giữ nguyên vỏ).

Sơn tra khô rửa sạch bụi bẩn.

Cho nguyên liệu vào nồi, thêm nước đun sôi, hạ nhỏ lửa ninh trong 20 phút; có thể thêm chút đường phèn tạo vị vừa uống.

Tác dụng: Sơn tra vị chua ngọt, tính hơi ôn, chuyên tiêu thực hóa tích (nhất là tích trệ do mỡ, thịt), hành khí hóa ứ. Khi kết hợp với táo, bài thuốc vừa giúp kiện tỳ vừa tiêu tích trệ, rất tốt cho người khó tiêu, đầy trướng bụng, nhiều đờm trọc do tỳ hư thấp thịnh hoặc sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ. Y học hiện đại ghi nhận sơn tra chứa nhiều axit hữu cơ và lipase kích thích tiết dịch vị, hỗ trợ enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

3. Trà táo, sinh khương và đại táo

Thành phần: 1 quả táo tươi, 5 quả đại táo (bỏ hạt), 3 lát gừng tươi (sinh khương), lượng nước vừa đủ.

Cách thực hiện:

Táo rửa sạch, cắt miếng giữ vỏ; đại táo bỏ hạt; gừng thái lát mỏng.

Cho tất cả vào nồi, thêm nước đun sôi lớn.

Ninh nhỏ lửa trong 15 phút, sau đó để ủ ấm trong 3 phút trước khi dùng.

Tác dụng: Sinh khương vị cay, tính ôn, có tác dụng tán hàn ôn trung, ôn vận tỳ dương. Kết hợp cùng táo và đại táo giúp ôn hóa hàn thấp ở trung tiêu, làm ấm tỳ vị mà không làm khô tổn tân dịch nhờ vị ngọt nhuận của táo; rất phù hợp với thể trạng tỳ vị hư hàn, sợ lạnh, hay chướng bụng hoặc đờm nhiều vào buổi sáng. Dưới góc độ hiện đại, gingerol trong gừng giúp kích thích nhẹ nhu động ruột và tăng cường tuần hoàn tại chỗ, giúp cơ thể nhanh chóng ấm áp, sảng khoái.