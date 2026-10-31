3 thực phẩm hỗ trợ thị lực, món đầu tiên ngoài chợ bán rất rẻ

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), vitamin A là dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể, đặc biệt liên quan đến chức năng của mắt, sức khỏe làn da và hệ miễn dịch.

Dưỡng chất này tham gia duy trì thị lực, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Tình trạng thiếu vitamin A có thể dẫn đến khô mắt, suy giảm thị lực, giảm sức đề kháng và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Cà rốt

Khoảng 80 g cà rốt nấu chín cung cấp 665 mcg vitamin A. Loại củ quen thuộc này chứa lượng beta-carotene dồi dào. Đây là tiền chất được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A khi cần thiết, qua đó hỗ trợ duy trì thị lực và sức khỏe làn da.

Cà rốt còn cung cấp chất xơ, kali, vitamin K1 cùng các hợp chất chống oxy hóa. Hàm lượng calo thấp cũng giúp loại củ này phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng.

Cà rốt có thể được luộc, hấp, xào hoặc dùng để nấu canh. Khi kết hợp cùng chút chất béo lành mạnh, cơ thể có thể hấp thu beta-carotene hiệu quả hơn.

Vitamin A là dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể, đặc biệt liên quan đến chức năng của mắt, sức khỏe làn da và hệ miễn dịch. Ảnh minh họa

Gan bò

Khoảng 80 g gan bò áp chảo chứa 6.580 mcg vitamin A. Đây là 1 trong những thực phẩm có hàm lượng vitamin A cao nhất, chỉ cần khẩu phần nhỏ cũng có thể cung cấp lượng dưỡng chất vượt xa nhu cầu hằng ngày.

Bên cạnh vitamin A, gan bò còn chứa protein, sắt và vitamin B12. Đây là những dưỡng chất cần thiết đối với quá trình tạo máu và hoạt động của hệ thần kinh.

Tuy nhiên, vì lượng vitamin A trong gan bò rất cao, thực phẩm này không nên được sử dụng quá thường xuyên hoặc ăn với số lượng lớn. Việc tiêu thụ không hợp lý có thể làm tăng nguy cơ dư thừa vitamin A.

Cải xoong

Khoảng 80 g cải xoong nấu chín cung cấp 943 mcg vitamin A. Loại rau lá xanh này còn chứa vitamin C, vitamin K cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Các dưỡng chất trong cải xoong góp phần hỗ trợ thị lực, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tế bào. Vitamin C còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, giúp duy trì cấu trúc và độ đàn hồi của làn da, đồng thời hỗ trợ cơ thể hấp thu sắt hiệu quả hơn.

Cải xoong có thể được sử dụng để nấu canh, xào hoặc ăn kèm trong bữa cơm hằng ngày.

Cho mắt nghỉ ngơi và tập nhìn xa

Việc liên tục nhìn máy tính, điện thoại trong thời gian dài có thể khiến mắt bị khô, mỏi và căng thẳng. Khi làm việc với màn hình, mắt phải tập trung ở khoảng cách gần trong nhiều giờ nên cần được nghỉ ngơi thường xuyên.

Người dùng nên thỉnh thoảng nhìn ra xa, ưu tiên không gian rộng và có ánh sáng tự nhiên. Chớp mắt đều giúp duy trì độ ẩm trên bề mặt mắt. Khi cảm thấy mệt, có thể nhắm mắt thư giãn trong vài phút.

Hạn chế thời gian nhìn màn hình

Độ sáng màn hình cần được điều chỉnh phù hợp với môi trường, tránh quá sáng hoặc quá tối. Không nên nhìn điện thoại và máy tính liên tục trong nhiều giờ.

Quy tắc 20-20-20 có thể được áp dụng bằng cách sau mỗi 20 phút làm việc, nhìn vào vật cách khoảng 6 m trong ít nhất 20 giây. Thói quen này giúp giảm căng thẳng do mắt phải tập trung nhìn gần kéo dài.

Bảo vệ mắt trước ánh nắng

Tia cực tím có thể gây tổn thương mắt nếu cơ thể tiếp xúc quá mức trong thời gian dài. Khi ra ngoài, nên sử dụng kính râm có khả năng chống tia UVA và UVB, đồng thời đội mũ rộng vành.

Ngoài chế độ ăn và việc hạn chế nhìn màn hình, cần nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến thị lực.

(t/h Sức khỏe & Đời sống, Vietnamnet)