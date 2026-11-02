3 thửa đất nông nghiệp liền kề, thời hạn đến 2043 và 2071: Có được chung sổ đỏ?

Một công dân phản ánh đã nhận chuyển nhượng 3 thửa đất liền kề, mỗi thửa được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) riêng. Cả 3 thửa đều có cùng mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Sau khi nhận chuyển nhượng, người này muốn hợp nhất 3 thửa đất thành một thửa và được cấp một sổ đỏ duy nhất.

Tuy nhiên, theo thông tin người dân nhận được từ môi giới bất động sản, chỉ có thể hợp 2 thửa có cùng thời hạn sử dụng đất đến năm 2071. Thửa còn lại có thời hạn sử dụng đến năm 2043 nên không thể hợp chung.

Điều này khiến chủ đất băn khoăn liệu pháp luật có bắt buộc các thửa đất phải có cùng thời hạn sử dụng mới được hợp thửa hay không. Trường hợp 3 thửa đất liền kề, cùng là đất trồng cây lâu năm nhưng khác thời hạn sử dụng có thể hợp thành một thửa và được cấp chung một sổ đỏ?

Quy định về hợp thửa đất được điều chỉnh tại Điều 220 Luật Đất đai 2024 và khoản 3 Điều 11 Nghị quyết 254. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo quy định, việc hợp thửa đất theo điểm d khoản 1 Điều 220 Luật Đất đai không bắt buộc các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng, cùng hình thức trả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc cùng thời hạn sử dụng đất.

Căn cứ quy định trên, Bộ cho biết trường hợp người dân có 3 thửa đất liền kề, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, dù các thửa có thời hạn sử dụng khác nhau hoặc giống nhau thì vẫn được phép hợp thành một thửa đất mới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin để công dân biết, nghiên cứu và thực hiện. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hành chính về đất đai, người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải đáp, hướng dẫn.