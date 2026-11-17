Thủ tục giải quyết hưởng BHXH một lần được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Ảnh: Chụp màn hình

Chiều 17-11, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12-11-2026 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, có 3 thủ tục thuộc lĩnh vực BHXH được áp dụng.

Ba thủ tục gồm: giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng BHXH một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo BHXH Việt Nam, trước đây, việc giải quyết các thủ tục này còn gắn với địa bàn quản lý của cơ quan BHXH. Với quy định mới, người dân có thể thực hiện thủ tục tại các địa phương trên cả nước, không phụ thuộc nơi cư trú hoặc nơi tham gia BHXH, BHYT. Qua đó, giảm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân khi giải quyết các quyền lợi an sinh, nhất là những người thường xuyên thay đổi nơi sinh sống, làm việc.

Người dân làm thủ tục liên quan đến BHXH tại bộ phận một cửa ở Hà Nội. Ảnh: BHXH Hà Nội

Các thủ tục trên thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở. Người dân có thể liên hệ cơ quan BHXH để được hướng dẫn về nơi tiếp nhận, thành phần hồ sơ và cách thức thực hiện.

Theo BHXH Việt Nam, cơ chế này không làm thay đổi điều kiện, mức hưởng và yêu cầu về hồ sơ theo quy định đối với từng chế độ. Riêng việc thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT chỉ áp dụng với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ giải quyết chế độ. Đến nay, hệ thống đã xác thực hơn 100 triệu thông tin công dân với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh.

Hiện cả nước có gần 21,6 triệu người tham gia BHXH, tương đương hơn 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, hơn 19 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và hơn 2,5 triệu người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHYT vượt 99 triệu người, bao phủ gần 97% dân số.