3 thủ tục hành chính thay đổi ở Hà Nội

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp theo Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 24/9/2026. Ảnh minh họa: IT

Thay đổi thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Theo quyết đinh, 3 thủ tục hành chính liên quan đến hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội bao gồm:

Thủ tục “Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên”;

Thủ tục “Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác”;

Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch được đơn giản hóa theo hướng cắt giảm thời gian giải quyết 30-50% so với thời gian quy định.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân

Trong số thủ tục thay đổi, hầu hết các trường hợp thay đổi đều được cắt giảm thời gian ra quyết định giải quyết giúp người dân/người thực hiện có kết quả sớm nhất. Ví dụ: Trong trường hợp Sở Tư pháp là nơi người tập sự đã đăng ký tập sự ra quyết định xóa đăng ký tập sự giảm từ 05 ngày làm việc còn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy đề nghị của người tập sự (thời gian thẩm định hồ sơ giảm 01 ngày làm việc, thời gian Lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ giảm 0,5 ngày làm việc, thời gian phát hành và bàn giao kết quả giảm 0,5 ngày làm việc)...

Quyết định số 5259/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 (ảnh chụp màn hình phụ lục).

Việc cắt giảm thủ tục hành chính không chỉ góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ mà còn tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục. Qua đó, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, giảm chi phí và thời gian tuân thủ cho người dân.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và tổ chức làm trung tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.