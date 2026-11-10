3 thói quen trước khi ngủ giúp hạn chế tóc gãy rụng ở tuổi trung niên

Vì sao tóc dễ gãy rụng hơn ở tuổi trung niên?

Tóc thưa, mỏng và gãy rụng là vấn đề khiến nhiều người lo lắng khi bước vào tuổi trung niên. Tình trạng này có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thay đổi nội tiết, quá trình lão hóa tự nhiên và thói quen chăm sóc tóc chưa phù hợp.

Ở phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh, sự suy giảm estrogen có thể ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc, khiến tóc mỏng và thưa hơn ở một số người. Bên cạnh đó, theo thời gian, thân tóc có thể trở nên khô, giòn và dễ tổn thương hơn.

Những tác động hằng ngày như chải tóc mạnh, buộc tóc quá chặt hoặc ma sát với vỏ gối khi ngủ cũng có thể khiến tóc dễ gãy. Vì vậy, điều chỉnh cách chăm sóc tóc trước khi đi ngủ là một biện pháp đơn giản giúp hạn chế tổn thương cơ học.

3 thói quen trước khi ngủ giúp bảo vệ mái tóc

Làm khô tóc đúng cách trước khi ngủ

Đi ngủ khi tóc còn ẩm, đặc biệt ngay sau khi gội đầu, có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thân tóc. Khi tiếp xúc với nước, tóc trở nên mềm và dễ bị kéo giãn, ma sát hoặc gãy hơn khi chịu tác động cơ học.

Vì vậy, sau khi gội, nên dùng khăn mềm thấm nhẹ nước, tránh vò hoặc chà xát mạnh. Nếu cần sấy tóc, hãy chọn chế độ nhiệt thấp hoặc mát, giữ máy sấy ở khoảng cách phù hợp và di chuyển liên tục để tránh tập trung nhiệt vào một vị trí.

Tốt nhất nên để tóc khô trước khi đi ngủ. Không nên sấy ở nhiệt độ quá cao vì có thể khiến tóc khô xơ, suy yếu và dễ gãy.

Chải tóc nhẹ nhàng, gỡ rối đúng cách

Sau một ngày vận động, tóc có thể bị rối do ma sát với quần áo, mũ hoặc các hoạt động chăm sóc tóc. Nếu cố gỡ rối bằng cách kéo hoặc chải mạnh, sợi tóc dễ bị kéo căng và đứt gãy.

Trước khi ngủ, có thể dùng lược răng thưa phù hợp với loại tóc để gỡ rối nhẹ nhàng. Nên bắt đầu từ phần ngọn, gỡ từng đoạn rồi di chuyển dần lên phía chân tóc. Với những nút rối lớn, hãy dùng tay tách nhẹ thay vì cố kéo lược qua.

Thói quen này giúp giảm lực kéo lên sợi tóc, hạn chế tình trạng tóc đan rối và gãy do ma sát khi trở mình trong lúc ngủ.

Thả lỏng tóc, giảm ma sát với vỏ gối

Buộc tóc gọn gàng trước khi ngủ có thể giúp tóc không vướng víu. Tuy nhiên, nếu thường xuyên búi cao, tết chặt hoặc buộc tóc sát da đầu, lực kéo lặp đi lặp lại có thể gây rụng tóc do lực kéo.

Dấu hiệu ban đầu thường là tóc thưa dần ở vùng trán và thái dương, xuất hiện nhiều sợi tóc gãy hoặc cảm giác đau, căng da đầu tại vị trí buộc. Nếu tình trạng kéo căng kéo dài, nang tóc có thể bị tổn thương nghiêm trọng và dẫn đến rụng tóc khó phục hồi.

Để hạn chế nguy cơ này, nên thả lỏng tóc khi ngủ, tránh búi hoặc tết quá chặt. Nếu cần buộc, hãy sử dụng dây vải mềm và buộc lỏng, không tạo lực kéo lên chân tóc.

Ngoài ra, có thể cân nhắc sử dụng vỏ gối bằng lụa hoặc satin để giảm ma sát giữa tóc và bề mặt gối. Đây là biện pháp hỗ trợ, không thay thế việc chăm sóc tóc đúng cách.

Khi nào tóc gãy rụng cần được thăm khám?

Các thói quen chăm sóc tóc trước khi ngủ có thể giúp hạn chế tổn thương cơ học, nhưng không giải quyết được mọi nguyên nhân gây rụng tóc. Tình trạng này còn có thể liên quan đến di truyền, thay đổi nội tiết, bệnh tuyến giáp, thiếu dinh dưỡng, căng thẳng kéo dài, tác dụng phụ của thuốc hoặc bệnh lý da đầu.

Cũng cần phân biệt tóc gãy ngang thân với tóc rụng từ chân tóc. Tóc gãy thường có phần đầu không đều, trong khi tóc rụng từ nang tóc có thể có một nút nhỏ màu trắng ở chân. Tuy nhiên, chỉ quan sát sợi tóc chưa đủ để xác định chính xác nguyên nhân.

Nên thăm khám bác sĩ da liễu nếu xuất hiện những dấu hiệu sau:

Tóc rụng đột ngột, rụng nhiều bất thường hoặc rụng thành từng mảng.

Da đầu ngứa nhiều, đau, nóng rát, đỏ, bong vảy hoặc xuất hiện mụn mủ.

Vùng da đầu rụng tóc nhẵn bóng, mất lỗ nang tóc hoặc có dấu hiệu hình thành sẹo.

Rụng tóc đi kèm mệt mỏi, thay đổi cân nặng hoặc rối loạn kinh nguyệt.

Thay vì tự ý sử dụng thuốc mọc tóc không rõ nguồn gốc, người bị rụng tóc kéo dài nên thăm khám để xác định nguyên nhân và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Duy trì thói quen chăm sóc tóc nhẹ nhàng trước khi ngủ là cách đơn giản giúp hạn chế tóc gãy do tác động vật lý. Tuy nhiên, nếu tóc rụng kéo dài hoặc có dấu hiệu bất thường, việc tìm đúng nguyên nhân vẫn là yếu tố quan trọng để bảo vệ mái tóc.