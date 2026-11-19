Bạn có từng gọi một phần trà sữa rồi tiện tay lấy thêm chiếc cốc nhựa dự phòng? Hay đặt một bàn đầy món ngon vì thấy combo quá hời, để rồi cuối cùng vẫn còn nguyên vài món trên bàn? Những hành động tưởng chừng rất bình thường ấy đôi khi lại góp thêm một phần rác thải không cần thiết cho môi trường.

Đặc biệt, khi thức ăn thừa và rác hữu cơ bị đưa đến bãi chôn lấp, chúng có thể phân hủy trong điều kiện thiếu ô-xy và tạo ra khí mê-tan, một loại khí nhà kính có khả năng làm Trái Đất nóng lên rất mạnh. Vậy làm thế nào để vừa ăn uống thoải mái, vừa sống xanh hơn? Thử bắt đầu với 3 thói quen dưới đây nhé!

Bình nước cá nhân tiện lợi và tiết kiệm

Mang bình nước cá nhân, giảm bớt những chiếc cốc dùng một lần

Thay vì hằng ngày gọi nước và và sử dụng thêm cốc nhựa, ống hút mỗi ngày, bạn có thể mang bình riêng và đổ đầy nước trước khi ra khỏi nhà. Nếu bạn không thích uống nước lọc thì pha nước detox, trà thảo mộc cũng rất tốt cho sức khỏe. Nhiều quán cà phê, cửa hàng đồ uống còn tích cực giảm giá cho khách mang bình hoặc cốc cá nhân nữa.

Hiện giờ có rất nhiều mẫu bình đẹp, lên ảnh rất xinh và có thể cá nhân hóa bằng các hình sticker xinh xắn, những dây vòng rực rỡ! Vừa giảm rác thải nhựa, vừa có thêm cơ hội sử dụng chiếc bình xinh xắn mà bạn yêu thích thì còn gì vui hơn đúng không?

Đừng vì ham khuyến mãi mà đặt quá nhiều nhé

Đặt đồ ăn online vừa đủ, đừng để “mắt to hơn bụng”

Những chương trình giảm giá, combo siêu hời hay lời mời gọi “mua thêm một món để được miễn phí vận chuyển” đôi khi khiến chúng ta đặt nhiều đồ ăn hơn nhu cầu thực tế. Kết quả là chiếc bụng đã no căng nhưng trên bàn vẫn còn nguyên vài hộp thức ăn.

Trước khi nhấn nút đặt hàng, hãy thử ước lượng khẩu phần của mình và những người cùng ăn. Nếu đặt cho nhóm bạn, mọi người có thể thống nhất món trước để tránh gọi trùng món hoặc quá nhiều. Một đơn hàng vừa đủ ăn sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền lại không lãng phí thực phẩm.

Ai mà từ chối được đĩa cơm rang "vét tủ lạnh" ngon lành này?

Đừng vội bỏ đồ ăn thừa

Chúng mình vẫn thường than thở là giá thực phẩm ngày càng cao, suất cơm đặt về ngày càng đạm bạc hơn trước thì càng không nên bỏ phí đồ ăn. Cơm nguội từ tối qua cùng một quả trứng có thể trở thành món cơm rang hấp dẫn cho trưa nay, rau củ còn lại có thể được tận dụng để nấu canh hoặc làm món xào, nấu súp.

Nhưng bạn nhớ cất thức ăn cẩn thận bằng cách cho vào hộp sạch, đậy kín và để trong tủ lạnh. Thói quen này nhìn đơn giản mà có tác dụng 3 trong 1 luôn: Giúp giảm lượng rác hữu cơ phát sinh đỡ ảnh hưởng môi trường, tiết kiệm một phần chi phí ăn uống và bạn lại nâng trình vào bếp nữa.