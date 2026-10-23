Ngày 23/10, Thiếu tá Nguyễn Anh Kiên, Phó Trưởng Trạm CSGT Tuy An, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp phát hiện, kiểm tra 3 thiếu niên nghi liên quan đến nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các địa phương.

3 thiếu niên nghi trộm cắp liên tỉnh bị phát hiện ở Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 22/10, Tổ CSGT Trạm Tuy An nhận được tin báo từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Đà Nẵng về việc 3 người nghi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đang di chuyển trên xe khách mang biển kiểm soát 77E-009.xx để lẩn trốn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác gồm Thiếu tá Huỳnh Ngọc Tây (Tổ trưởng) và Thiếu tá Đinh Văn Thế (Tổ viên) nhanh chóng triển khai phương án kiểm tra, dừng chiếc xe khách trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 thiếu niên cùng nhiều tài sản nghi liên quan đến các vụ trộm cắp. Tổ công tác đã đưa phương tiện và những người liên quan về trụ sở Công an phường Sông Cầu để xác minh.

Tạng vật vụ việc

Đáng chú ý, số tài sản được phát hiện gồm 20 điện thoại di động, trong đó có 15 iPhone, 3 Samsung, 1 Oppo và 1 Redmi; gần 14 triệu đồng tiền mặt cùng một số ngoại tệ, gồm baht Thái Lan và đô la Mỹ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một xe mô tô kiểu dáng Wave, mang biển kiểm soát 37-EA 040.xx.

Danh tính 3 thiếu niên được xác định gồm V.L.N.D. (14 tuổi), N.T.T. (15 tuổi) và Đ.T.L. (14 tuổi, cùng khai báo cư trú tại TP Đà Nẵng).

Theo lời khai ban đầu, số tài sản trên có nguồn gốc từ các vụ trộm cắp tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, cả 3 di chuyển từ tỉnh Gia Lai đến TP Cần Thơ nhằm lẩn trốn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, lực lượng CSGT Đắk Lắk đã phối hợp bàn giao 3 thiếu niên cùng tang vật cho Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo thẩm quyền.