3 thiết bị quen thuộc mùa lạnh: Dùng sai cách, tiền điện tăng chóng mặt

Ba thiết bị quen thuộc như điều hòa 2 chiều, máy sấy, bình nóng lạnh trong mùa lạnh có thể tiêu thụ lượng điện đáng kể nếu sử dụng không đúng cách. Nhận diện những sai lầm phổ biến sẽ giúp các gia đình chủ động điều chỉnh thói quen và kiểm soát chi phí sinh hoạt.

Khi thời tiết chuyển lạnh, điều hòa 2 chiều, máy sấy quần áo và bình nóng lạnh trở thành những thiết bị được sử dụng thường xuyên trong nhiều gia đình.

Tuy nhiên, chỉ một vài thói quen tưởng chừng vô hại cũng có thể khiến điện năng tiêu thụ tăng đáng kể, kéo theo hóa đơn cuối tháng cao hơn dự kiến.

Ảnh minh họa/Nguồn: AI

Vì sao tiền điện dễ tăng khi trời lạnh?

Vào mùa lạnh, nhu cầu sưởi ấm, làm khô quần áo và sử dụng nước nóng thường tăng cùng lúc. Nếu trước đây gia đình chủ yếu dùng điện cho chiếu sáng, tủ lạnh, tivi và các thiết bị sinh hoạt cơ bản, việc bổ sung thêm nhiều thiết bị công suất lớn có thể làm tổng điện năng tiêu thụ thay đổi rõ rệt.

Điều đáng chú ý là mức tiêu thụ điện không chỉ phụ thuộc vào công suất ghi trên thiết bị mà còn liên quan đến thời gian vận hành, cách cài đặt nhiệt độ, điều kiện phòng và thói quen sử dụng. Một thiết bị có công suất lớn nhưng được dùng hợp lý chưa chắc gây tốn điện hơn thiết bị công suất thấp hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Vì vậy, muốn kiểm soát hóa đơn điện mùa lạnh, các gia đình cần nhận diện những thói quen đang khiến thiết bị hoạt động nhiều hơn mức cần thiết, thay vì chỉ tập trung vào việc mua sản phẩm mới có nhãn tiết kiệm năng lượng.

Bật điều hòa 2 chiều ở nhiệt độ quá cao

Khi nhiệt độ ngoài trời giảm, nhiều người có xu hướng đặt điều hòa 2 chiều ở mức 28-30 độ C với mong muốn căn phòng ấm lên nhanh chóng. Tuy nhiên, cài đặt nhiệt độ quá cao so với nhu cầu thực tế có thể khiến thiết bị phải hoạt động nhiều hơn để đạt và duy trì mức nhiệt đã chọn.

Với chế độ sưởi, mức tiêu thụ điện còn phụ thuộc vào nhiệt độ ngoài trời, khả năng cách nhiệt của căn phòng, công suất máy và công nghệ vận hành. Phòng có cửa hở, tường lạnh hoặc thường xuyên mở cửa sẽ khiến hơi ấm thất thoát, làm thiết bị phải bù nhiệt liên tục.

Thay vì đặt nhiệt độ thật cao, người dùng nên lựa chọn mức ấm vừa đủ, đóng kín cửa khi vận hành và vệ sinh bộ lọc định kỳ. Có thể kết hợp rèm cửa, quần áo phù hợp và chăn ấm để giảm nhu cầu sưởi liên tục. Khi không có người trong phòng, nên tắt thiết bị thay vì duy trì nhiệt độ cao trong thời gian dài mà không cần thiết.

Để máy sấy quần áo chạy quá lâu

Máy sấy quần áo đặc biệt hữu ích trong những ngày mưa rét, độ ẩm cao hoặc nhà ở thiếu không gian phơi đồ. Tuy nhiên, việc cho máy chạy nhiều mẻ nhỏ, sấy lại quần áo đã gần khô hoặc chọn chương trình sấy kéo dài hơn nhu cầu có thể làm lượng điện tiêu thụ tăng lên.

Một sai lầm khác là cho quá nhiều quần áo vào lồng sấy. Khi vượt quá khối lượng khuyến nghị, luồng khí khó lưu thông, quần áo lâu khô và người dùng có thể phải kéo dài chu trình. Ngược lại, sấy quá ít đồ trong mỗi mẻ cũng có thể làm giảm hiệu quả sử dụng điện nếu gia đình phải vận hành máy nhiều lần.

Để tiết kiệm, nên vắt quần áo đủ ráo trước khi sấy, phân loại theo chất liệu và độ dày, đồng thời chọn chương trình phù hợp. Với máy có cảm biến độ ẩm, hãy sử dụng chế độ tự động khi thích hợp. Lưới lọc xơ vải cần được vệ sinh theo hướng dẫn của nhà sản xuất để duy trì hiệu suất hoạt động.

Bật bình nóng lạnh cả ngày

Nhiều gia đình có thói quen bật bình nóng lạnh từ sáng đến tối để bất cứ lúc nào cũng có nước nóng. Cách sử dụng này không đồng nghĩa với việc nước luôn được làm nóng hiệu quả, bởi bình vẫn có thể tiêu thụ điện để bù lại lượng nhiệt thất thoát khi nhiệt độ nước giảm.

Mức tiêu thụ thực tế phụ thuộc vào dung tích bình, khả năng giữ nhiệt, nhiệt độ cài đặt, tần suất sử dụng và điều kiện lắp đặt. Nếu bình được bật liên tục trong thời gian dài, lượng điện dùng để duy trì nhiệt độ có thể tăng lên, nhất là khi thiết bị đã cũ hoặc khả năng cách nhiệt suy giảm.

Giải pháp phù hợp là bật bình trước thời điểm sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sau đó tắt nguồn khi không cần làm nóng thêm. Người dùng cũng nên kiểm tra thiết bị định kỳ và không tự ý điều chỉnh bộ phận điện nếu không có chuyên môn. Đặc biệt, cần tuân thủ hướng dẫn an toàn điện, tiếp địa và thiết bị chống rò điện; không đánh đổi an toàn để tiết kiệm chi phí.

Vừa sưởi ấm vừa để cửa mở

Điều hòa 2 chiều hoạt động trong căn phòng thường xuyên mở cửa sẽ khó duy trì nhiệt độ ổn định. Hơi ấm thoát ra ngoài, không khí lạnh liên tục tràn vào khiến thiết bị phải làm việc nhiều hơn. Tình trạng này dễ xảy ra ở những gia đình có trẻ nhỏ, thường xuyên ra vào hoặc sử dụng điều hòa tại phòng khách thông với khu vực khác.

Không chỉ cửa ra vào, các khe hở ở cửa sổ, cửa ban công và vị trí lắp đặt cũng có thể làm thất thoát nhiệt. Nếu phòng quá rộng so với công suất máy, hoặc luồng gió bị đồ nội thất che chắn, hiệu quả sưởi ấm cũng giảm.

Trước khi tăng nhiệt độ hoặc kéo dài thời gian vận hành, gia đình nên kiểm tra các vị trí thất thoát nhiệt, đóng cửa khi sử dụng và bố trí luồng gió thông thoáng. Cách làm này vừa giúp phòng ấm dễ chịu hơn, vừa hạn chế việc thiết bị phải hoạt động liên tục.

Dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn vào giờ cao điểm

Một thói quen phổ biến là bật điều hòa sưởi ấm, máy sấy quần áo và bình nóng lạnh gần như cùng lúc, đặc biệt vào buổi tối sau khi cả gia đình đi làm, đi học về. Khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời, tổng công suất điện sử dụng trong nhà có thể tăng cao.

Việc dùng cùng lúc không phải lúc nào cũng làm tổng điện năng tiêu thụ tăng hơn so với sử dụng lần lượt nếu thời gian vận hành giống nhau. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến gia đình khó kiểm soát mức sử dụng, làm tăng phụ tải tức thời và gây áp lực lên hệ thống điện nếu đường dây, ổ cắm hoặc thiết bị bảo vệ không phù hợp.

Gia đình nên sắp xếp lịch sử dụng hợp lý, tránh cắm nhiều thiết bị công suất lớn vào cùng một ổ chia điện. Đặc biệt, không sử dụng ổ cắm, dây dẫn kém chất lượng hoặc tự ý nối thêm đường điện để phục vụ các thiết bị sưởi và làm nóng.

Quên vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị định kỳ

Điều hòa bám bụi, máy sấy tích tụ xơ vải hoặc bình nóng lạnh không được kiểm tra trong thời gian dài đều có thể làm giảm hiệu quả vận hành và tăng nguy cơ mất an toàn. Khi luồng khí bị cản trở, khả năng trao đổi nhiệt suy giảm hoặc một bộ phận hoạt động bất thường, thiết bị có thể cần nhiều thời gian hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Tuy nhiên, không nên mặc định mọi thiết bị bẩn đều khiến hóa đơn tăng theo cùng một tỷ lệ. Mức ảnh hưởng phụ thuộc vào tình trạng thực tế, thiết kế và cách sử dụng. Điều quan trọng là vệ sinh, bảo dưỡng theo khuyến nghị của nhà sản xuất, đồng thời xử lý sớm những dấu hiệu bất thường như tiếng ồn lạ, mùi khét, rò nước hoặc thiết bị nóng bất thường.

Kiểm soát thói quen để giảm tiền điện mùa lạnh

Điều hòa 2 chiều, máy sấy và bình nóng lạnh đều có thể mang lại sự tiện nghi trong mùa lạnh, nhưng hiệu quả sử dụng phụ thuộc đáng kể vào cách vận hành hằng ngày. Thay đổi nhiệt độ cài đặt hợp lý, hạn chế thất thoát nhiệt, tránh chạy máy không cần thiết và bảo dưỡng đúng lịch là những việc đơn giản mà các gia đình có thể thực hiện ngay.

Bên cạnh đó, người dùng nên theo dõi chỉ số điện định kỳ để nhận biết mức tiêu thụ có thay đổi bất thường hay không. Nếu hóa đơn tăng mạnh dù thói quen sinh hoạt không thay đổi, hãy kiểm tra thời gian sử dụng các thiết bị công suất lớn, tình trạng hệ thống điện và khả năng vận hành của từng máy. Tiết kiệm điện hiệu quả không có nghĩa là từ bỏ sự tiện nghi, mà là sử dụng đúng lúc, đúng cách và bảo đảm an toàn cho cả gia đình.