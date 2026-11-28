Ngày 28/11 năm nay đánh dấu tròn 30 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), đồng thời là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của ngành chứng khoán Việt Nam (28/11/1996-28/11/2026).

Từ những phiên giao dịch đầu tiên với quy mô khiêm tốn, thị trường chứng khoán Việt Nam đã phát triển thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính, đóng vai trò huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Đặc biệt, năm 2026 còn ghi dấu sự kiện FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, mở ra cơ hội kết nối sâu rộng hơn với dòng vốn đầu tư quốc tế.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch UBCK Bùi Hoàng Hải đã có những chia sẻ với Tri Thức - Znews về chặng đường phát triển của thị trường, những nhiệm vụ trọng tâm sau nâng hạng và định hướng phát triển thị trường vốn trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Nâng hạng là dấu mốc, không phải đích đến

Nhìn lại chặng đường 30 năm, ông Bùi Hoàng Hải đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể cả về quy mô lẫn chất lượng hoạt động.

Từ một thị trường còn non trẻ, đến nay hạ tầng giao dịch ngày càng hiện đại, các định chế trung gian từng bước hoàn thiện và cơ sở nhà đầu tư ngày càng đa dạng.

Theo ông, sự phát triển này không chỉ thể hiện ở quy mô mà còn ở vai trò huy động, phân bổ nguồn lực cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và thúc đẩy tăng trưởng.

Phó chủ tịch UBCK chia sẻ về bước ngoặt của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng. Ảnh: SSC.

Việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp được lãnh đạo UBCKNN nhìn nhận là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực cải cách của ngành chứng khoán dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, sự kiện này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư.

Theo ông Hải, để tiếp tục thu hút dòng vốn trong nước và quốc tế, đồng thời hướng tới những tiêu chuẩn nâng hạng cao hơn theo Đề án Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030, thị trường cần ưu tiên 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là nâng cao chất lượng hoạt động thị trường và doanh nghiệp niêm yết. Trong đó, cần thúc đẩy hoạt động IPO gắn với niêm yết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện tham gia thị trường, đồng thời đẩy mạnh thoái vốn và niêm yết doanh nghiệp Nhà nước.

Về phía doanh nghiệp, trọng tâm là nâng chuẩn quản trị công ty, chất lượng báo cáo và công bố thông tin nhằm tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư dài hạn.

Nhiệm vụ thứ hai là hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý và giám sát. Đặc biệt, việc triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo lộ trình được xác định là nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng quy mô và mức độ phức tạp ngày càng tăng của thị trường.

Cùng với đó, cơ quan quản lý sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện sớm rủi ro, nâng cao hiệu quả giám sát.

Nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn, nhưng khả năng duy trì sức hấp dẫn phụ thuộc vào chất lượng vận hành thực chất Phó chủ tịch UBCK Bùi Hoàng Hải

Thứ ba là phát triển cơ sở nhà đầu tư theo hướng cân bằng và chuyên nghiệp hơn. Theo ông Hải, cần tăng vai trò của nhà đầu tư tổ chức, phát triển ngành quỹ và các định chế đầu tư chuyên nghiệp.

Đối với nhà đầu tư cá nhân, cần nâng cao kiến thức, năng lực quản trị rủi ro, khuyến khích đầu tư dài hạn và đầu tư thông qua quỹ. Đây cũng là nội dung cốt lõi của Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán đến năm 2030.

Nhiệm vụ cuối cùng là giữ vững kỷ cương và niềm tin thị trường thông qua tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Theo lãnh đạo UBCK, tính minh bạch và công bằng phải được thể hiện trong hoạt động hàng ngày của thị trường, đi cùng với việc nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi của các chủ thể tham gia.

"Nâng hạng mở ra cơ hội thu hút dòng vốn, nhưng khả năng duy trì sức hấp dẫn phụ thuộc vào chất lượng vận hành thực chất", ông Hải nhấn mạnh.

Khi những nhiệm vụ trên được triển khai đồng bộ, thị trường chứng khoán sẽ phát huy tốt hơn vai trò huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới.

San sẻ vai trò dẫn vốn với ngân hàng

Bên cạnh yêu cầu nâng cao chất lượng thị trường, ông Bùi Hoàng Hải cho rằng trong chu kỳ tăng trưởng mới, thị trường chứng khoán cần đảm nhiệm tốt hơn vai trò huy động vốn trung và dài hạn, qua đó góp phần hình thành cấu trúc dẫn vốn cân bằng hơn cho nền kinh tế.

Theo Phó chủ tịch UBCK, nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng, phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong giai đoạn tới là rất lớn.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là huy động thêm vốn mà quan trọng hơn là hình thành hệ thống dẫn vốn có quy mô lớn hơn, đa dạng hơn và phân bổ hiệu quả hơn.

Trong cấu trúc này, ngân hàng và thị trường chứng khoán cần phát huy thế mạnh riêng, đồng thời bổ trợ cho nhau để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cung cấp tín dụng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, thị trường chứng khoán có lợi thế huy động vốn cổ phần, trái phiếu và các nguồn vốn đầu tư dài hạn trực tiếp từ nhà đầu tư.

“Việc phát triển đồng thời hai kênh sẽ giúp phân bổ và san sẻ hợp lý hơn vai trò dẫn vốn, đặc biệt là giảm sự phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng đối với những nhu cầu vốn dài hạn”, ông Hải lưu ý.

Đáng chú ý, ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đưa nguồn vốn dài hạn vào những doanh nghiệp, dự án và lĩnh vực có khả năng tạo ra năng lực sản xuất, động lực tăng trưởng mới như các doanh nghiệp tư nhân giàu tiềm năng, doanh nghiệp công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những ngành có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sức hút của thị trường chứng khoán sau nâng hạng phụ thuộc vào chất lượng. Ảnh: Phương Lâm.

Để thực hiện mục tiêu này, thị trường cần phát triển đồng thời cả nguồn cung và nhu cầu vốn.

Một mặt, tiếp tục phát triển thị trường cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm tài chính mới, qua đó tạo thêm lựa chọn huy động vốn cho doanh nghiệp.

Mặt khác, cần phát triển mạnh nhà đầu tư tổ chức, ngành quỹ và các dòng vốn đầu tư dài hạn, tạo nền tảng nhà đầu tư có khả năng cung cấp và nắm giữ nguồn vốn trong thời gian dài.

Theo ông Hải, muốn doanh nghiệp huy động được vốn dài hạn, thị trường cũng phải có một nền tảng nhà đầu tư có khả năng cung cấp và nắm giữ nguồn vốn đó.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam cũng mở ra cơ hội kết nối với các dòng vốn quốc tế. Tuy nhiên, điều quan trọng là chuyển cơ hội này thành khả năng huy động vốn thực tế của doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lãnh đạo UBCK cho rằng trong chu kỳ tăng trưởng mới, vai trò của thị trường chứng khoán không chỉ dừng lại ở huy động thêm vốn, mà còn phải cùng hệ thống ngân hàng hình thành cấu trúc dẫn vốn cân bằng hơn.

Khi 2 kênh phát triển và bổ trợ hiệu quả, nền kinh tế sẽ có điều kiện huy động nhiều nguồn lực hơn, phân bổ vốn hợp lý hơn và tạo nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Nhìn về chặng đường phía trước, ông Bùi Hoàng Hải kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục lớn mạnh về quy mô, vững hơn về chất lượng, chuẩn mực hơn trong vận hành và nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

Để đạt mục tiêu này, cần sự nỗ lực và đồng hành của cơ quan quản lý, các tổ chức vận hành thị trường, định chế trung gian, doanh nghiệp và cộng đồng nhà đầu tư.