Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng sản phẩm OCOP; khuyến khích thanh niên phát huy tinh thần sáng tạo, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, nâng cao giá trị nông sản và phát triển kinh tế nông thôn.

Thanh niên tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình.

3 thanh niên Cao Bằng được tuyên dương gồm: Nguyễn Thị Xuyên (xã Bảo Lạc) với sản phẩm bún khô Thu Hằng; La Văn Dũng (xã Bạch Đằng) với sản phẩm mật ong người Tày La Dũng; Ma Thị Kim Oanh (xã Minh Tâm) với sản phẩm mật ong Đoàn Linh. Cả 3 sản phẩm đều được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Đây là những thanh niên tiêu biểu trong phát triển kinh tế từ sản phẩm đặc trưng của địa phương, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Việc 3 thanh niên Cao Bằng được tuyên dương cấp Trung ương góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới.