3 tháng qua đã kỷ luật 6 cán bộ diện Trung ương quản lý

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, hôm nay Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Qua thảo luận, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất nhận định từ sau phiên họp thứ 30 (18/6) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông báo về phiên họp

Các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật trên hệ thống 751 thêm 407 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài (nâng tổng số lên 4.899 công trình, dự án); hoàn thành xử lý dứt điểm thêm 1.333 công trình, dự án (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 2.684 công trình, dự án, chiếm 54,8%).

Ngoài ra, các địa phương còn tập trung rà soát, xử lý 4.860 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc (không thuộc tiêu chí cập nhật trên hệ thống 751); trong đó đã hoàn thành xử lý 3.156 công trình, dự án.

Với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng thêm 3.418 cơ sở (nâng tổng số đã hoàn thành xử lý đến nay lên 11.573 cơ sở).

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương đã tiến hành 90 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định này tại 1.358 cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp dưới.

Cũng từ sau phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Trong đó, khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án/41 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án/14 bị cáo.

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản...

Thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã kiện toàn thành viên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương; tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra, nắm tình hình các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.